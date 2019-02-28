«El Paso Marco» — новый альбом Marco-9, экс-участника объединения Bound

Marco-9 — бывший участник объединения Bound, а теперь артист Flava Creative Minds — выпустил альбом «El Paso Marco», знаменующий новый этап его карьеры. Релиз вдохновлен латиноамериканской культурой и, конечно, личными переживаниями. Мы пообщались с Marco о новом альбоме и недавнем клипе «Rococo», снятом студией Kosmodrome (авторами клипов Obladaet, Pharaoh и Элджея). Кстати, в экранизации «Rococo» есть отсылка к аресту Хаски, которую, по словам Marco, мало кто заметил (подробности — ниже).





Ты говорил, что «El Paso Marco» — начало нового этапа в твоей карьере, что ты имеешь в виду?

Это и новое звучание, и совершенно иной подход к самому себе как к артисту. Если раньше я был независимым артистом, то сейчас нет. С другими творческими объединениями я не сотрудничаю и вряд ли теперь когда-то буду. Я работаю только с артистами, близкими мне по духу.

Расскажи о названии альбома — почему он называется «El Paso Marco»?

Альбом вдохновлен латиноамериканской культурой. Если загуглить, что такое El Paso, то думаю не составит особого труда провести параллели с моим творчеством.

Чем ты вдохновлялся, какие референсы использовал при работе над релизом?

Вдохновлялся исключительно своей жизнью и своими переживаниями. В апреле 2018 года мне надоело тратить время зря, и я уволился со своей последней работы, чтобы написать наконец-то идейный и скомпонованный альбом, и я думаю, у меня это получилось.

Кто из продюсеров отвечал за звучание альбома? Как появился трек с карибскими мотивами — «Te Ammo»?

Toreno, Jully Caesar, Pretty Scream, RealityBeats. К сожалению, на альбоме вы не услышите треков на продакшн моего бро и основного моего продюсера — FRESCO, но к следующему альбому я обещаю это исправить.

На последних этапах альбома, я понял, что ему не хватает чего-то. Мы начали плотно работать с Toreno над созданием танцевального бита (если его таковым можно назвать), а потом как это обычно и бывает, трек сам создал себя моими руками. Вся работа была на одном дыхании.

Часто ли ты пребываешь в состоянии, описанном в треке «Скучно»?

Я думаю, в этом состоянии часто пребываю не я один, а большая часть населения нашей страны. Я говорю о вещах, которые были со мной или плотно пересекаются с моей жизнью. Думаю, это и станет по итогу моей визитной карточкой.

Почему тебе пришлось отложить релиз альбома, повлиял ли на это распад объединения Bound?

Распад объединения BOUND не повлиял на выход альбома. Он задержался из-за того, что я находился на стадии переговоров с Flava Creative Minds, а в дальнейшем выбирал дистрибутора для него.

Как ты сошелся с Flava Creative Minds?

Нас свел мой хороший знакомый Отар. Flava CM чекнули мой материал, он их заинтересовал, и меня пригласили на встречу.

Совсем недавно ты выпустил клип на трек «Rococo» — почему ты выбрал именно Kosmodrome?

Потому что Kosmodrome — профессиональная команда. Я был уверен, что с ними мы успеем снять и сможем реализовать все наши задумки по клипу. Также у нас были сжаты сроки по монтажу, а Kosmodrome — именно те, кому можно доверять в этом вопросе.

Правильно ли мы поняли, что в этом клипе ты примеряешь образ российского Пабло Эскобара?

Про Пабло Эскобара можно сказать и так. Если вы смотрели фильм «Черный лебедь», то сможете выстроить параллель между клипом и фильмом и понять смену образа. Также в клипе присутствует параллельно развивающиеся небольшая сюжетная линия — отсылка к аресту Хаски. Я крайне удивлен, что практически никто не понял этого.

Будут ли еще клипы на треки с «El Paso Marco»?

Пусть это останется интригой, но это не исключено.