«Man on the Moon: The End of Day»: дебютник Kid Cudi в цифрах

В выходные дебютному лонгплею Kid Cudi «Man on the Moon: The End of Day» исполнилось 10 лет. По этому случаю мы перевели забавный материал от Complex (оригинал здесь ), в котором собрана не самая очевидная статистика по альбому. Аналитики издания подсчитали, сколько раз Cudi использует свой коронный эдлиб «хм», с какой скоростью читает, как часто обращается к проблемам с психикой и задает риторические вопросы.

15 сентября 2009 года Kid Cudi релизнул альбом, который навсегда изменил хип-хоп. Он полностью раскрыл кливлендского рэпера, чей потенциал был виден еще на микстейпе «A Kid Named Cudi». Скотт стал одним из самых популярных исполнителей новой волны.

Через десять лет после выхода «Man on the Moon: The End of Day» стало ясно, насколько масштабное влияние этот альбом оказал на индустрию. Целое поколение музыкантов, начиная от Jaden Smith и заканчивая Travis Scott, восхищаются Cudi и считает его чуть ли не главным вдохновителем. Соединив в своем альбоме хип-хоп, поп и рок, он изобрел абсолютно новое звучание, которое повлияло на многих рэперов. Cudi удалось изменить и каноны сонграйтинга — в своих текстах он всегда оставался открытым и искренним.

10-я годовщина релиза — лучшее время, чтобы вспомнить тексты Cudi, проанализировать его продакшен и, конечно, продажи — пусть об альбоме «Man on the Moon: The End of Day» расскажут цифры.

Вокал VS. Читка

В 2009 году Kid Cudi был одним из тех рэперов, которые сами исполняли хуки и уделяли много внимания мелодике. «Man on the Moon: The End of Day» — очередное подтверждение, что Скотт одинаково комфортно чувствует себя и в читке, и в вокале: 44% времени альбома он поет и 56% читает. А если посчитать, сколько слов он зачитал и спел, то получится обратная пропорция — 54.5% на вокал и 45.5% на рэп. Для сравнения, на релизе Дриззи «So Far Gone» (который тоже вышел в 2009 году) — 62 к 38 в пользу рэпа.

Продакшен

Над продакшеном дебютного сольника Cudi работали 10 человек. В числе исполнительных продюсеров: собственной персоной Cudder, Emile Haynie, Kanye West, Plain Pat и Sylvia Rhone. В этом списке большего внимания заслуживает Haynie, ведь в ее активе сразу 4 трека: «In My Dreams (Cudder Anthem)», «Soundtrack 2 My Life», «Solo Dolo (Nightmare)» и «Cudi Zone». Сам Скотт стал сопродюсером «Day ’N’ Nite(Nightmare)» и «Sky Might Fall». Kanye работал над «Make Her Say » и «Sky Might Fall».

Легендарное «хм»

Все мы видели мемы о «мычании» Kid Cudi. Но сколько раз он произнес каноничное «хм» на самом деле? В «MOTM» оно повторяется 11 раз, а общая продолжительность его звучания составляет 14 секунд. Рекорд принадлежит треку «In My Dreams (Cudder Anthem)» — в нем Cudi «хмыкает» 4 раза. А самое длинное «хм» звучит в «My World» — целых пять секунд.

Суммарное количество «хм» во всей дискографии Cudi — 1255, общая продолжительность — 27 минут, 49 секунд. Этот эдлиб можно услышать в 61.3% всех треков Скотта, и их становится все больше: на совместном релизе с Kanye 77 «хм» — это очень много.

Скорость флоу Kid Cudi

У Cudi есть несколько скоростей. На треке «Cudi Zone», который, кстати, спродюсировала Emile Hayne, Скотт выдает просто зубодробительную читку и уже в первом куплете развивает скорость 253 слова в минуту. Но иногда он намеренно замедляется и растягивает слова, как это было, например, в убаюкивающем гимне всех одиночек «Solo Dolo (Nightmare)». Как результат, абсолютный антирекорд релиза зафиксирован в четвертом куплете — всего 12 слов в минуту. Вы наверняка спросите о средней скорости флоу Cudder в треках «MOTM»? 165 слов за 60 секунд.

Коммерческий успех пластинки

В первую неделю «MOTM» разошелся тиражом в 104 тысячи копий, что позволило ему обосноваться на 4 строчке в Billboard 200. Релиз так и не возглавил рейтинг. Тем не менее, «Man on the Moon: The End of Day» продержался в топе 114 недель и дважды получил платиновую сертификацию. Три трека попали в Billboard Hot 100: «Day ’N’ Nite» дебютировал на 3 месте и провел в чарте 27 недель, «Make Her Say» — 43 место, 15 недель в топе. Через некоторое время в рейтинге Billboard появился еще и «Pursuit of Happiness». Он занял 59 позицию и оставался в чарте 3 недели. 5 композиций «MOTM» стали платиновыми: «Day ’N’ Nite» (5 раз), «Pursuit of Happiness» (5 раз), «Soundtrack 2 My Life »(2 раза), «Make Her Say» (1 раз) и «Up Up & Away» (1 раз).

Любимые слова

У каждого музыканта есть любимые словечки, которые проходят через все его творчество. Во время записи «MOTM» у Cudi таким словом было «вверх» (up), оно используется 105 раз (чаще всего в треке «Up Up & Away»). Далее c небольшим отставанием идут «нет» («no», 102 раза) и «да» («yeah», 66 раз). Неудивительно, что самые популярные слова в главном хите «Day ’N’ Nite» замыкают пятерку лидеров: Cudder по 42 раза произнес «день» и «ночь».

Проблемы с психикой

Одна из главных причин, почему дебютник Cudi стал таким успешным, — откровенный рассказ о борьбе с депрессией (этой теме посвящено 46 строк). Пытаясь побороть внутренних демонов, Скотт читает об одиночестве (84 строчки), экзистенциальном кризисе (51 строка) и тревоге (29 строчка). В треке «Enter Galactic» Common рассказывает о том, как наркотики повлияли на жизнь Cudi: «Чтобы покинуть темницу реальности, герой все глубже погружается в психоделику. Она тут же становится его новым убежищем. Местом, где живут все его самые пугающие мечты. Его новым домом».

Вопросы и ответы

На заре карьеры 25-летний Cudi очень любил задавать риторические вопросы: в треках «MOTM» можно услышать 35 вопросов и всего 11 ответов. Треком-рекордсменом стал «Solo Dolo(Nightmare)». В нем Сudi размышляет: «Почему все так плохо, если я всегда пытаюсь сделать как лучше?». К сожалению, ответа на этот вопрос «лунный человек» так и не находит.