Адвокат опровергла информацию о матче между командой Мамаева и Кокорина с сотрудниками СИЗО

Футбольный матч, которого так ждали многие российские болельщики в начале января, все же не состоится.

Печальную новость принесла адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, сообщившая, что ее подзащитный, как и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, не будут участвовать в игре с командой охранников СИЗО «Бутырка».

«Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать», – написала Стукалова в Instagram.