Судья получила письмо с угрозами из-за дела Мамаева и Кокорина

Решение Мосгорсуда отклонить апелляцию на арест Павла Мамаева и Александра Кокорина может привести к возбуждению еще одного уголовного дела, правда, к нему обвиняемые футболисты имеют лишь косвенное отношение.

В Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами в адрес судьи и требованием выпустить Мамаева и Кокорина из СИЗО.

«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг (…). А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», – приводит текст письма «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве для проверки и принятия необходимых мер. Также решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.