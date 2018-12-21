Мамаеву и Кокорину поменяли статью обвинения на более тяжкую

Мосгорсуд на днях отклонил апелляцию на арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, однако в деле неожиданно произошел резкий поворот.

Вместо статьи 116 УК РФ «Побои» теперь им вменяется часть 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку.

Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой. Кроме того, фигуранты дела по-прежнему обвиняются по статье «Хулиганство».

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил РИА Новости, что в понедельник подаст жалобу в прокуратуру «на необоснованность, неконкретность и противоречивость обвинения».