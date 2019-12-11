Рома Мальбэк — о сольной карьере, альбоме «Roma» и отцовстве

На прошлой неделе Рома Мальбэк выпустил свой первый по-настоящему сольный альбом «Roma». В эфире STUDIO 21 он признался, что кроме совместки с Thomas Mraz, на релизе есть еще один фит — с уличным музыкантом Евграфом Котловым. С ним записана песня «Ангел», на которую скоро выйдет клип. Также Рома составил небольшой топ любимых фильмов и рассказал, как чувствует себя в статусе отца.

Об итогах года

В личном плане 2019 был для меня одним из самых сложных, особенно его первая половина. В какой-то момент мы устали от личных отношений, музыки, концертов, и все наложилось друг на друга, произошел коллапс. Но благодаря этим эмоциональным трудностям родился альбом, который называется «Roma».

Самое волнительное и позитивное событие этого года — рождение дочери. Я присутствовал на родах, и у меня было огромное количество разных эмоций. Я сразу почувствовал, что я отец. Я все еще осознаю этот факт, но чувствую себя отцом с первого дня.

Если бы у меня была возможность выбрать, какой первый трек послушает моя дочь, то это было бы что-то из классики. Я уверен, что Сюзанна бы поставила что-то из Нины Симон или Эллы Фицджеральд. Думаю, я бы согласился. Так же, как с именем: оно приснилось Сюзанне, я сказал: «Да, окей».

О своем звучании

Когда мы с Сашей начинали проект Мальбэк, мы хотели сделать новую поп-музыку в России, и мы до сих пор следуем этой логике. За несколько лет рынок очень сильно развился, и сейчас поп-музыка — это во многом рэп-музыка. Мне кажется, что мы сделали альбом, который можно охарактеризовать как рэп-альбом. При этом мы не рассматриваем музыку в привычной русской концепции. Я больше стремлюсь следить за западными трендами и чувствую себя человеком мира. Поэтому, когда мы говорим, что рэп — это поп-музыка, мы не имеем в виду русскую поп-музыку.

В целом, все наши альбомы и треки чем-то отличаются друг от друга. Я постоянно нахожусь в поиске, и альбом «Roma» — это новый этап, новая ступень, но это не предел, многое еще впереди.

Об альбоме «Roma»

Мне кажется, что этот альбом может охарактеризовать меня лучше, чем все предыдущие релизы. В нем собраны 15 моих личных историй. Мы начали основательно работать над ним зимой, но один из треков — «Наркоз» — был записан два года назад. Артем Shumno сделал музыку, а я сразу набросал припев и бридж. Но потом бридж стал припевом нашей с Сюзанной песни «Ближе».

Впоследствии мы вернулись к песне «Наркоз» зимой, и она дописалась довольно быстро. Так было и с треком «Равнодушие», написанным за несколько лет до выхода.

В альбоме «Roma» много бытовых отсылок. Если раньше в моем творчестве было больше абстракции, то в этом альбоме слушателю есть, за что зацепиться.

«Всегда есть но» — один из немногих треков с альбома, который был написан Сашей Пьяных. Как-то он показывал мне свои новые наброски и сказал: «Вот этот, наверно, никуда не пойдет». Я говорю: «Постой, вернись к нему!» В итоге я записал диктофонку, и мы поняли, что это клевый трек с клевым хуком.

О фитах

На альбоме есть фит с Thomas Mraz и еще один скрытый фит на треке «Ангел». Он записан с Евграфом Котловым — человеком, который поет в церкви и переходах метро — полный андеграунд. Мне друг скинул его, и я понял, что у него очень крутой голос.

Что касается Томаса — мы искали человека, который может спеть припев как нам понравится. У меня не получается петь высоко так идеально, как нам бы хотелось. Мы закинули эту идею Томасу, ему понравилось, он спел припев и залетел с гостевым куплетом.

Фит всегда зависит от того, найдете ли вы с человеком общий язык. У нас с Артемом в работе над этим альбомом все совпало, с Томасом тоже. Если с кем-то еще совпадет, будем рады посотрудничать.

Об ассоциации проекта Мальбэк с Сюзанной

Эта ситуация сложилась, когда Сюзанна залетела на альбом «Новое искусство», основными песнями которого стали «Равнодушие» и «Гипнозы». Так сложилось, что это песни, которые знает вся страна. Конечно, для людей это определенный триггер, на который все ориентируются. Многие люди думают, что Сюзанна — часть проекта Мальбэк, хотя это не так. Самые популярные песни — это всегда визитная карточка и клеймо. Но на самом деле мы абсолютно независимые творческие единицы.

Сюзанна тоже сейчас хочет сделать большой альбом. Она была беременна, поэтому выпустила только три трека — очень крутых.

О сольной карьере

Для меня очень важна визуальная составляющая. Мне бы хотелось максимально раскрыть свою личность, показать, кем я являюсь в песнях и клипах, чтобы люди начали воспринимать меня как человека, который несет конкретный посыл. Естественно, и мне, и Сюзанне хотелось бы максимально не зависеть друг от друга. В то же время мы будем продолжать нашу совместную историю.

Об ориентирах в творчестве

Я вдохновляюсь Канье Уэстом и Гаспаром Ноэ — это те люди, которые первыми приходят мне в голову. Не могу сказать, что меня порадовал последний альбом Канье Уэста, мне больше всего понравился «Yeezus».

Фильмы Гаспара очень подходят мне по состоянию. В них — абсолютно моя картинка и абсолютно мои эмоции. Мои любимые фильмы — «Необратимость», «Вход в пустоту», «Любовь».

Об увлечении кинематографом

Я с детства увлекаюсь кино, и большинство наших клипов сняты либо вместе со мной, либо мной, либо спродюсированы мной. Весь визуальный стиль проекта Мальбэк и лейбла MLBC — это моих рук дело, и я хочу углубиться в этом направлении.

Раньше мы активно занимались съемками клипов, потом начали снимать рекламу, но когда проект Мальбэк выстрелил, мы переключились на музыку. Но теперь я хочу назад — плотно заняться видео.

Недавно я посмотрел фильм «Падшие ангелы» — крутой фильм. Мне нравится много азиатского кино — корейского, японского, там всегда очень крутые цвета. Также из последнего — мне понравился сериал «Шучу» с Джимом Керри и фильм «Паразиты».

О любимом клипе Мальбэк

Мне нравится клип «Новая». Вообще, мне нравятся все наши клипы, в том числе «Слезы» и «Привет». Клип «Слезы» остался незамеченным, а зря. Это очень крутой клип, который делал Антон Рева. Там не сильно много просмотров, но этим клипом я горжусь.

О друзьях в индустрии

Обычно мы держимся особняком, но это не связано с тем, что мы кого-то любим или не любим. Это скорее внутреннее состояние и мироощущение. Когда мы куда-то выбираемся, мы общаемся с другими людьми, но мне всегда тяжело завязать диалог. Но если общение уже состоялось, я довольно открытый. У меня с детства есть друг — Петар Мартич из группы Пасош. Вот с ним мы общаемся давно.

О клипе «Ты все поймешь»

Мы взяли прикольную желтую тачку и покатались на ней с Артемом Shumno. Мы давно хотели сделать такой лайфстайловый клип, предыдущие — «Слезы» и «Привет» — были более артовыми. В этот раз мы сделали простое доступное видео. В роли режиссера выступил я сам.

О других клипах

На песню «Мальбэк» будет клип-кино — это более серьезный визуал, который мы хотим снять с глобальной историей. Но в основном все клипы я хочу сделать довольно простыми, чтобы было много моего лица. Но будет еще серьезный клип на песню «Ангел» с Евграфом. Может быть, мы снимем что-то с Томасом. Также будет клип, который снят зимой вместе с Антоном Ревой на песню «Наркоз».

О планах

Наш основной план — стать счастливыми людьми, чтобы депрессия отступила. Следующий материал хочется сделать более танцевальным и позитивным. Также у меня есть план воспитывать человека, который родился. Нужно приложить все усилия, чтобы он получил все возможности и был счастливым.

Касаемо творчества — хочется максимально круто визуализировать как можно больше песен с альбома «Roma». Еще хочется снять несколько крутых клипов Сюзанне и сделать совместный альбом (у нас уже есть несколько готовых песен). Также хочется попробовать снять короткометражку. Набросков у меня пока нет, но я размышляю над этим каждый день.

Моя глобальная мечта — найти общий язык с самим собой, избавиться от пустоты. Хочется прийти к душевному равновесию и вырасти как личность. Творческих планов много, но их тяжело реализовывать, будучи нестабильным человеком.