Мальбэк и Сюзанна: об отношениях, хейтерах и лучшем альбоме десятилетия

Второй части альбома «Reptiland» не будет — об этом Мальбэк и Сюзанна рассказали в интервью STUDIO 21. В марте ребята дадут большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, после которых активно займутся сольной карьерой. В числе ближайших релизов — клип на песню «За домами», несколько новых синглов, а также сольные альбомы Мальбэк и Сюзанны, намеченные на осень.

Об итогах 2018 года:

Сюзанна: Мы чуть не развелись — раз, выпустили лучший альбом десятилетия — два, продолжаем вести активный образ жизни творцов и создавать песни. Скоро у нас выйдет трек под названием «Высота».

Рома: На самом деле год был очень тяжелый, мы очень долго шли к чему-то и не могли остановиться, посмотреть на все со стороны. Выпустили альбом, начали заниматься продюсированием таких артистов как Лиза Громова, Эрика Лундмоен, выпустили много разных клипов. Сейчас мы решили немножко притормозить и делать всё более точечно, синглово.

Сюзанна: И с большим удовольствием, чтобы не чувствовать себя должным, загнанным, в постоянном ощущении того, что мы не успеваем к дедлайнам. Хочется того ощущения свободы, которое было у нас изначально.

О жанре своего творчества:

Рома: Словом «поп» нас характеризуют всякие журналы. Люди, которые берут у нас интервью, хотят нас с чем-то ассоциировать, чтобы было понятно, что же мы такое. Но мы скорее о музыке в целом. То есть у меня скоро будет сольный альбом, и это скорее рэп-альбом.

Если все-таки говорить про поп, то нам бы хотелось быть именно теми представителями поп-музыки в России, за которых не стыдно и которые что-то меняют. Если в таком ключе мыслить, то да.

Сюзанна: Мы делаем ту музыку, которую смогут послушать на западе, в Европе и захотеть проколлаборировать. Хочется делать такую музыку, с которой хочется взаимодействовать не только людям из России.

Но мне вообще сложно назвать того, с кем я бы хотела проколлаборировать.

Рома: Мы бы хотели сначала определиться с сольным материалом — и Сюзанны, и Мальбэк, и потом уже думать о коллабах с западом.

Сюзанна: Просто хочется с иностранцами поработать.

Рома: С James Blake.

Сюзанна: Babyface мне нравится, Tirzah, Blood Orange.

Об альбоме «Reptiland»:

Сюзанна: Мы особо ничего не вкладывали в фразу «лучший альбом десятилетия», это просто клевый альбом. Это как «мой парень самый красивый». Просто все же делают громкие заявления, и в данном случае это было заявление, основанное на ощущениях. Мы сделали тот альбом, который хотели сделать.

О треке «Я рыдаю»:

Рома: Припев родился в прошлый Новый год, случайно.

Сюзанна: Нам тогда не было грустно, было весело на контрасте. Всё началось с шутки. У нас с Романом такая психика, что мы подвержены скачкам настроения и всевозможным интересным состояниям.

Рома: Нам было весело, но пели мы: «Я рыдаю, я рыдаю».

Сюзанна: Мы плакали, потому что было очень смешно.

О второй части альбома «Reptiland»:

Рома: Второй части альбома «Reptiland» не будет.

Сюзанна: Извините, ребята, но мы хотим жить в свое удовольствие и делать музыку, пропитанную духом удовольствия жизнью.

Рома: Зато в ближайшее время выйдет пара синглов, которые должны были войти во вторую часть этого альбома, а также выйдут сольные синглы Мальбэк с shumno и сольные синглы Сюзанны.

Сюзанна: У нас уже был момент взаимодействия с shumno, песня «6 секунд». Так что ждите, будем двигаться в сольных направлениях: Сюзанна — будет альбом, Мальбэк — тоже будет альбом. Скорее всего, дальше будут синглы и клипы.

Рома: Мы хотели сделать первую часть альбома про наши взаимоотношения, очень личную, вдвоем, а вторую часть мы хотели сделать с фитами. Теперь, если и будет что-то такое, это будут синглы.

О хейтерах:

Сюзанна: Я не люблю стычки, мне очень не нравятся люди с их активными проявлениями агрессивного мнения обо мне. Я просто люблю самовыражаться, мне не нравятся столкновения с чужими мирами, я брезгую. Я блокирую постоянно, блокирую каждый день, потому что я не обязана обращать внимание на эти потоки человеческих мыслей. Все сообщения, которые меня не устраивают, сигнализируют о том, что я заблокирую эти аккаунты. Если собираются лайки на негативных комментариях, я блокирую всех. У меня все очень по-белорусски.

О предстоящих концертах:

Рома: Сейчас мы готовимся к большим концертам в Москве (31 марта в «Главclub») и Санкт-Петербурге (24 марта в «Космонавте»). Мы делаем живой звук с музыкантами, будет микс: половина программы будет с инструментами, а вторая половина в обычной аранжировке.

Сюзанна: Я люблю живой звук, в нем больше вкачивает. Люблю импровозировать, а когда есть аранжировка, которую люди уже запомнили, особо не поимпровизируешь.

Рома: Сейчас очень модно (и так делают многие рэперы) брать всю свою монотонную программу и делать полностью с барабанщиками, с гитарами. У нас это будет сделано грамотно: электронные вещи останутся с электронным звучанием, рэп, естественно, под минус, а всё остальное — такие песни как «Равнодушие», «Ближе» — будет в новой аранжировке.

Сюзанна: Это лирические композиции, от них и ждешь такой наполненности и аудиального оформления в живом формате.

О клипах:

Сюзанна: Мы не просто планируем новые клипы. На днях мы сняли клип девочке, которой помогаем продвигаться — Лизе Громовой. Я ставила кадры, режиссировала вместе с Романом и с нашим товарищем Вильчинским, который в команде MLBC. Он уже какое-то время занимается с нами клипами, занимался эффектами на «Я рыдаю».

Мы занимаемся визуализацией нашего контента, и это доставляет не меньшее удовольствие, чем создание музыки.

Рома: Клипы у нас становятся более сложными. Сейчас мы сотрудничаем с Антоном Ревой — он снимал нам клип «Вода», помогал с «Верь мне, наверное» Сюзанниным. В марте прямо перед концертом у нас выйдет клип на песню «За домами». Мы снимали его в Норвегии, это будет фит Мальбэк, Сюзанна и Эрика Лундмоен.

Сюзанна: Я думаю, что на нашем пространстве не делали такой материал, потому что есть визуальные клише, с которыми все работают. Нам же интересно создавать некие миры, которые ранее не существовали. Хочется оставить материал для наследования, потому что уже надоело однообразие.

Об отношениях и музыке:

Сюзанна: У нас все было очень естественно и непредсказуемо с самого начала наших взаимоотношений. Мы вообще не планировали вместе делать музыку, просто тусили неплохо. А потом в какой-то момент я спела припев на их минус и получилось «Равнодушие». После этого произошел бум, взрыв и все остальное. Мы решили, что раз такой тандем произошел, то нужно его развивать, потому что это просто интересно.

Рома: Я бы не назвал это «эксплуатацией отношений в музыке». Мне кажется, что все творческие люди так или иначе вдохновляются своей жизнью, какими-то ситуациями и чем-то красивым или ужасным. В нашем случае отношения влияли на совместное звучание и сольное, но не специально.

Сюзанна: Каждый период наших отношений отражен в каком-то музыкальном произведении что у меня, что у Романа. Можно увидеть, где у нас пики, где крах. Это видно и по клипам, и по тому, как мы ведем себя в интервью. Просто потому, что это все натурально, без вымышленных сценарных историй. Будь это по сценарию, это было бы смешно и дешево, это уровень «Дома-2».

О других артистах и русском рэпе:

Сюзанна: Я никого не замечаю, кроме десятка личностей, которые в российском музыкальном мире для меня реально звучат, которые реально существуют. Остальные для меня — вне поля видимости, просто потому что я привередлива и избирательна в том, что слушаю и смотрю.

Меня воспринимают негативно, потому что я имею свое мнение, а это необычно для особи женского пола. Особенно если особь женского пола говорит о рэпе — это же святотатство. Я люблю американский, французский, арабско-французский рэп. Чем мне нравится американский рэп? Тем, что это реально настоящая история, не передиралово, не калька с какого-то образа жизни. Это реальная жизнь темнокожих ребят, которые сталкиваются с расизмом, которые хастлят, имеют желтые бриллианты, это не попытки привнести слова из другого языка, чужой слэнг, который не близок нам.

Рома: Всё индивидуально, и в американском рэпе тоже много фейковых неинтересных рэперов.

Сюзанна: Мне не нравится, когда люди бездумно копируют. Это не очень по-настоящему, а мне не нравится все ненастоящее.

Рома: Сюзанне просто не нравится, как это звучит, она мыслит ухом.

Сюзанна: Если тембр очень-очень невзрачный, если у чувака не звучит голос, я не хочу слушать, что он имеет в виду. Мне абсолютно не интересно, если у него нет в голосе определенных текстур, если он не низкий и не бархатистый. Я не хочу слушать чувака, который пищит. Я люблю, когда совпадает тембр и текст, обожаю, когда качает. Я хочу танцевать под рэп, а если я не могу танцевать под него и не могу найти глубинные смыслы и очаровательные образы, то зачем это нужно.

Рома: Сюзанна любит искусство в чистом виде, а оно всегда возвышенное, нечто очень чистое.

Сюзанна: Нет, грязь мне тоже нравится, но она должна быть тогда хлесткой, хлюпающей грязью, как у Буковски.

О планах на 2019 год:

Рома: Мы хотим большими концертами в Москве и Питере подвести итог совместного творчества Мальбэк и Сюзанны, сделать большие классные шоу, и осенью мы хотели бы выпустить сольные альбомы и заявить о себе сольно максимально ярко. Весной мы будем выпускать синглы-синглы-синглы и клипы.