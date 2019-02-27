Айсултан Сеитов рассказал Genius о клипе «a lot»

Этой зимой вышло два клипа, которые казахстанский режиссер Айсултан Сеитов снял для больших западных артистов: первый — «a lot» — для 21 Savage и J. Cole, второй — «Red Room» — для Offset. Айсултан рассказал Genius о самых важных сценах видео «a lot», основных референсах и деталях, которые можно было пропустить при первом просмотре. Ниже — видео и перевод.

«Я снимал видео в Атланте в октябре 2018, когда в первый раз встретил 21 Savage. Наша встреча длилась около двух минут. Меня представили, и мы немного поговорили о съемочной площадке. Он произвел впечатление очень интеллигентного, дружелюбного и здравомыслящего человека.

Через несколько месяцев, числа 28 декабря — оставалось совсем чуть-чуть до Нового года — его команда связалась с нами. В тот момент я находился с семьей и вдруг получил сообщение: «Йоу, нам нужен сценарий для 21 Savage, чем быстрее, тем лучше». Я такой: «О боже, какая песня?» и получил ответ: «A lot».

Что касается дома на заднем плане, мы искали классический богатый особняк. Внутри нам нужны были локации для семейного обеда и других сцен, и я сказал: «Да, я буду снимать здесь». Владелец предупредил, что в этом доме проходили съемки «Атланты». Я такой: «Правда?», потому что я большой фанат «Атланты». И тогда я точно решил, что нам нужен именно этот особняк.

Что касается первого кадра, на котором мы видим 21 Savage, для меня было важно показать его силу, продемонстрировать, что он глава семьи, который начинал со дна и добился всего. Он босс, крестный отец, поэтому он в центре.

Другой важный момент — когда мы видим, что в доме нет ни поваров, ни официантов, только члены семьи, которые сервируют стол. Когда они сидят за столом, каждый пытается быть лучшей версией себя. Я считаю, что это плохо, потому что семья должна быть местом, где можно позволить себе расслабиться, не носить масок. Но в этом видео все носят маски и пытаются что-то скрыть.

Кадр, на котором отец стоит рядом с гробом своего сына: мы видим, что похороны проходят в баскетбольном зале. И само помещение давит на отца, добавляет ему страхов.

Когда я услышал семплы, которые 21 использовал в треке «a lot», я понял, что нам нужен винтаж. Xiaolong, великолепный оператор-постановщик, сказал: «Эй, давайте снимем что-то вроде фильма “Холодная война”». Формат 4:3 создает особое настроение, поэзию — вот почему мы выбрали его, и у нас получилось такое кинематографичное, винтажное изображение.

Изначально мы собирались снять три сцены с J. Cole: одна с 21 Savage, и две, где он каким-либо образом задействован в сюжете. Кадр с J. Cole — это отражение того, что происходит в гостиной, огромное зеркало. Это было самое большое зеркало в Атланте, которое мы смогли купить. Главным вдохновением для нас стал фильм «Холодная война» — у них была такая же сцена. За кадром стояло огромное количество людей — осветители и другой персонал — и все думали: «Только бы оно не упало! Только бы не убило артиста». Причина, по которой мы добавили такую странную сцену, состоит в том, что J. Cole — скорее гость. И я хотел показать в отражении, что вечеринка продолжается, гостиная полна людьми, а хозяева готовятся к обеду. А J. Cole — просто гость, который пришел повидаться с 21 Savage. Он был прекрасен во всех дублях, а когда я поставил его в один кадр с детьми, я был удивлен. Можно понять, что за человек J. Cole: первое, что он сделал, сказал: «Покажите, что получилось, этой маленькой девочке».

У нас был 15-минутный перерыв, и я пытался придумать видеоряд для последнего куплета. Мне пришло в голову сделать сцену как во втором «Крестном отце», где молодой Аль Пачино сидит за столом в одиночестве. Что эта сцена значит для меня: сила и слава оставляют тебя одного. Герой пожертвовал семьей, чтобы оказаться на вершине.

Последний кадр: черно-белая фотография на столе подводит итог. Черно-белая — как символ прошлого, которое было принесено в жертву. Мы смотрели на ситуацию под разными углами: глазами 21 Savage, глазами членов семьи, а теперь перед нами складывается полная картина.

Конечно, предлагать большим артистам такого рода сценарий было рискованно. Думаю, когда 21 читал его, он чувствовал вайб, который я хочу вложить в это видео. Мне кажется, что это может тронуть людей, потому что речь не только про американцев, это касается всех. Это история о том, что герой прячет от своей семьи. Сколько у тебя проблем? Много».