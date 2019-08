8 бифов, которые навсегда изменили хип-хоп

Собрали несколько важных конфликтов в мире хип-хопа (завершенных и не очень), подаривших миру самые огненные диссы. Для удобства составлен тематический плейлист

Автор: Николай Неверов

Ice Cube vs N.W.A.

Начало конфликта: 1989

Что послушать: «Message to B.A.», «100 Miles and Runnin», «Real Niggaz», «No Vaseline», «Fuck wit Dre Day».

Бэкграунд: В конце 1989 года из-за финансовых разногласий с Джерри Хеллером и Eazy-E главный сонграйтер N.W.A. Ice Cube решил покинуть группу и начать сольную карьеру. Разойтись полюбовно не удалось. В двух следующих релизах, EP «100 Miles and Runnin’» и LP «Eflil4zaggin», ребята из Niggaz With Attitudes не раз упоминали Cube и даже сравнивали его с генералом Арнольдом (исторический деятель времен Войны за независимость, который предал повстанцев США и перешел на сторону Великобритании — прим.).

Но Ice был не из робкого десятка: спустя некоторое время он выпустил «No Vaseline» — трек, который по сей день считается одним из самых жестоких диссов в истории американского хопа. Мало не показалось никому: обвинения в адрес менеджера Хеллера, вопросы сексуальной ориентации Eazy-E и сторителл о тайной связи группировки с американскими властями. После такого разноса уход Ice Cube из N.W.A.уже не казался таким предательством. И все же в конце 90-х фаны дождались нескольких новых коллабораций «старых друзей»: конец войны и начало эпохи пост-N.W.A. ознаменовал выход джоинта Ice Cube и Dr.Dre «Natural Born Killaz».

Tupac Shukar vs The Notorious B.I.G.

Начало конфликта: 1995

Что послушать: «Who shot Ya», «Hit ‘Em Up», «Bomb First (My Second Reply)», «Long Kiss Goodnight».

Бэкграунд: В 1995 у Бигги вышел сингл под названием «Who Shot Ya?». Tupac и его многотысячная армия фанатов увидели в треке едкую иронию над событиями 1994 года, когда на Пака было совершено покушение возле Quad Studios на Манхэттене. Такое «предательство» со стороны друга не могло не сказаться на отношении Tupac к B.I.G., Puff Daddy и в целом тусовке Bad Boy Records.

В следующем году Shakur разрядил в Бигги совместку с the Outlawz «Hit ‘Em Up», которая, благодаря своей оголтелой безбашенности, вошла в анналы истории хип-хопа. Пак заявил, что спал с Ф. Эванс, женой Notorious, хотя впоследствии сама Фейт не раз опровергала эту информацию. Позднее Бигги утверждал, что вообще не знал о диссе Шакура. Обе рэп-иконы были убиты на пике своей славы. Обстоятельства их смертей до сих пор вызывают множество вопросов, на которые ищут ответы историки и частные детективы.

50 Cent vs Ja Rule

Начало конфликта: 1999

Что послушать: «Life’s on the Line», «Shit Gets Ugly», «Wanksta», «I Smell Pussy», «Back Down».

Бэкграунд: В этой истории хип-хоп отошел на второй план. Все началось со snitch-мува одного из друзей Fifty — он украл цепь Ja Rule, и на воришку была открыта настоящая охота. Но Кертис не дал своего товарища в обиду — это и послужило началом конфликта между 50 Cent с Murder Inc.

Первый выстрел прозвучал со стороны Fiddy, он открыто высмеивал Ja и его тусовку в треке «Life’s on the Line». В марте 2000 ситуация накалилась до предела, встреча рэперов на студии the Hit Factory закончилась дракой, в результате которой Пятидесятый получил колотую рану. До сих пор неясно, из-за чего началась потасовка. 50 Cent в треке «Wanksta» говорил, что его спровоцировал Ja. В свою очередь, участник Murder Inc. Black Child, вспоминая о том случае, рассказывал, что 50Cent вообще пытался устроить перестрелку, а Ja ударил его исключительно в целях самообороны.

После инцидента на студии 50 продолжил расстреливать Ja Rule из своего вербального пулемета, выпустив два трека «I Smell Pussy» и «Back Down». Лидер Murda Inc. был более прагматичен. Он не отличался столь высокой продуктивностью, поэтому попытался «поразить максимальное количество целей» одним треком. В композиции «Loose Change» Джеффри назвал Fiddy снитчем, поставил под вопрос ориентацию Dr.Dre и вызвал на баттл Busta Rhymes и Криса Лайтли. Этот биф просто нуждался в кинематографичной концовке… Но не случилось. Карьера 50 Cent стремительно пошла в гору, а Ja Rule покинул музыкальный Олимп. И все же порой Fifty не упускает возможности лишний раз поиздеваться над противником. Не так давно он выкупил несколько первых рядов на сольнике Ja просто для того, чтобы на концерте они были пустыми. Методы не те, да и времена уже другие.

Nas vs Jay-Z

Начало конфликта: 1999

Что послушать: «Stillmatic Freestyle», «Takeover», «Ether», «Super Ugly», «Blueprint 2», «U Wanna Be Me», «Last Real Nigga Alive».

Бэкграунд: В 1997 году Джей изящно выделил главных кандидатов на титул короля Нью-Йорка: «Я оттуда, где н*ггеры читают твой блеф и целыми днями спорят/ кто лучший эмси: Бигги, Nas или Jay-Z». После кончины B.I.G. игра престолов развернулась уже между двумя претендентами. Впервые Hov решил «уколоть» Nas во время своего выступления на Summer Jam в 2001 году. Эско незамедлительно ответил своим «Stilmatic Freestyle». Но поистине жемчужина этого бифа — «Takeover» Jay-Z: семпл «Five to One» группы Doors, продакшн Kanye, текст, который вдребезги разбивает весь творчесий путь Nas после выхода «Illimatic»: «В среднем один крутой альбом за 10 лет».

Но Nas не собирался признавать поражение и вскоре опубликовал композицию «Ether», которая вновь возродила споры о том, кто же взял вверх в этом бифе: «Кажется, что ты можешь диссить только женщин/ ведь тебя унижали в детстве. Теперь ты боишься улыбаться, потому в детстве тебя называли уродом?». И, видимо, джэб от Nas пришелся в самое сердце Z, ибо он тут же побежал готовить ответку-фристайл «Super Ugly», которая, кстати, была записана на бит Nas. Здесь Jay ударился во все тяжкие: под горячую руку попала мать старшего сына Nas Кармен Брайан, которая якобы переспала Jay-Z. В треке вы найдете еще больше explicit-контента и грязных панчлайнов. Со временем оппоненты поубавили гонор и лишь изредка вспоминали о затянувшемся конфликте (в сингле «Quick to Back Down» Насир: «Вы все давно знаете, кто лучший»). В 2006 году рэп-титаны все же преодолели противоречия и даже решили посотрудничать: вскоре вышли их фичеры «Black Republicans» и «Success».

Machine Gun Kelly vs Eminem

Начало конфликта: 2012

Что послушать: «Not Alike», «Rap Devil», «Killshot», «The Ringer».

Бэкграунд: Биф начался в 2012, когда MGK назвал 16-летнюю дочь Эминема «горяченькой штучкой». А через три года в интервью для Hot 97 Колсон предположил, что «своими откровениями в соцсетях» он настроил против себя крупные СМИ. И все равно это не помешало MGK в очередной раз пройтись по своему коллеге в совместке с Tech N9ne «No Reason»: «Ты просто рэпер, но не Бог».

С выходом альбома «Kamikaze» на MGK буквально сошла волна праведного гнева Маршалла — ставки были как никогда высоки. Кливлендский исполнитель не заставил своего визави долго ждать и вскоре дропнул клип «Rap Devil», в котором назвал Eminem блеклой тенью самого себя. Несмотря на то, что в сентябре Eminem выпустил ответный дисс «Killshot» (за сутки собравший около 38 миллионов просмотров), MGK продолжает высмеивать Slim Shady в твиттере и на концертах за его нерасторопность в ответах и желание побыстрее замять конфликт.

Drake vs Meek Mill

Начало конфликта: 2015

Что послушать: «R.I.C.O.», «Charged Up», «Back to Back», «War Pain», «Summer Sixteen», «Going Bad».

Бэкграунд: Сегодня хорошие друзья, а завтра заклятые враги. Meek Mill обвинил Drake в самом страшном для МС грехе — якобы текст для совместного трека с LP «Dreams Money Can Buy» для Дриззи написали гострайтеры. Летом 2015 года Mill написал в своем твиттере: «Да он даже парт на нашу совместку писал не сам. Если бы я узнал об этом раньше, то не включил бы эту песню в конечный плейлист… Я никогда не обманываю своих фанов! Лол».

Через несколько дней Drake подготовил ответ, трек «Charged Up», но это был лишь предупредительный выстрел. Пока Mill высмеивал дисс за его чрезмерную мягкость, Дриззи дропнул «Back to Back», и здесь уже было не до шуток. Кстати, на обложке трека красовался легендарный хоумран еще одного известного уроженца Торонто Джо Картера в финальном матче против Philadelphia Phillies, команды из родного города Mill. В диссе Drake ненавязчиво намекал на тогдашнюю девушку оппонента Nicki Minaj: «Это для всех тех, кто считает, что я мало пишу/ Им просто не нравится, что мое касание, будто руки Мидаса/ Ты ее любишь, так подари ей весь мир/ Но это кругосветное путешествие или новый тур твоей дамы?». На фоне серии ударов Дриззи ответка Meek «War Pain» попросту потерялась. После выхода господина Mill из тюрьмы исполнители забыли все прошлые обиды, записали «Going bad», который вошел в LP «Championship», и даже несколько раз «гостили» на концертах друг друга.

Nicki Minaj vs Cardi B

Начало конфликта: 2017

Что послушать: «Swish Swish», «No Flag», «No Limit», «Motorsport», «Ganja Burns».

Бэкграунд: Конфликт Никки и Карди — это очередное доказательство того, что история циклична. Несколько лет назад Minaj пошла против старшей коллеги по цеху Lil Kim, а сейчас уже сама пыталась поставить на место Cardi. Причем до сих пор непонятно, что послужило причиной размолвки между двумя рэп-дивами — теории, которые предлагают СМИ, выглядят как сфабрикованные инфоповоды и, скорее, напоминают очередной убогий клик-бейт.

Например, на джоинте с 21Savage и Offset «No Flag» Nicki якобы позволила себе бросить пару ласковых в адрес Cardi: «Эти лейблы создают моих клонов/ Все твои достижения, хоу — моя заслуга». При этом сама госпожа Minaj не раз говорила, что в тексте речь идет не о супруге Offset. Затем уже Cardi решила упрекнуть абстрактную соперницу в диссах. И даже несмотря на то, что обе исполнительницы отметились гостевыми куплетами на «Motorsport» Migos, широкая публика продолжала искать между строк нотки конфликта Cardi и Nicki.

Через несколько месяцев конфликт разгорелся с новой силой: по сообщениям СМИ, во время одного из мероприятий нью-йоркской недели моды в Metropolitan Museum of Art дамы не просто перебросились парой ласковых, дело дошло до рукоприкладства. Cardi метнула туфлю в Рашиду Али, модель и близкую подругу Minaj. Позднее в эфире Beats1 Radio Nicki сказала: «Ра знатно наваляла Cardi. Она 8 или 9 раз ударила ее по голове. Вы знаете, я даже немного зла на Рашиду, это было слишком жестоко».

И хотя может показаться, что конфликт сошел на нет, ситуацию прекрасно описывает последнее интервью Миссис B. На вопросе о возможном коллабе с Minaj она надолго залилась громким смехом. В хип-хопе может быть лишь одна шальная императрица, не больше.

Pusha-T vs Drake

Начало конфликта: 2011

Что послушать: «Exodus 23:1», «Your Favorite Rapper», «Tuscan Leather», «Suicide», «H.G.T.V.», «Two Birds, One Stone», «Infrared», «Duppy Freestyle», «The Story of Adidon».

Бэкграунд: Эта история началась задолго до перестрелки диссами между Pusha и Дриззи. В середине нулевых между близким другом Дрейка Lil Wanye и продюсерским дуэтом the Neptunes (Pharrell Williams и Chad Hugo) то и дело возникали мелкие склоки, причем поводы были разные: финансовые разногласия или даже споры о том, кто является главным фэшн-трендсеттером в хип-хопе.

В 2011 году Pusha-T подлил масла в огонь cвоим треком «Don’t Fuck With Me» . Терренс решил не ограничиваться лишь Уэйном и так же искусно прошелся по персоне Дрейка. Но настоящим ударом по репутации Cash Money стал «Exodus 23:1». Пожалуй, более подходящий момент для дисса сложно представить: Cash Money на грани разорения, а сам Lil Wayne в конрах с «его вторым отцом» Birdman. Все это Pusha припомнил своему противнику. Удивительно, но на время страсти поутихли. Однако конфликт не был исчерпан.

Биф разразился с новой силой через 2 года, когда за своего «сенсея» вступился Дриззи. В треке «Tuscan Leather» он читал: «Несмотря на то, что я так же популярен, как ментор, я помню, кто тут главный». Ответа пришлось ждать долгие три года, и в 2016 вышел «H.G.T.V. Freestyle». Терренс высмеивал «искренность и честность» Drake, но аргументы не отличались оригинальностью — все те же рассказы о «дружбе» Обри с гострайтерами. В композиции «Two Birds, One Stone» рэпер из Торонто отплатил визави той же монетой. В диссе он выражает сомнения, действительно ли Pusha — дитя улиц или же все это просто маркетинговая кампания.

Ответа снова пришлось ждать 2 года. В треке «Infrared» с релиза «Daytona» Pusha T снова задается вопросом: «Как ты можешь нести эту чушь?/ Если твои тексты пишет кто-то другой». Обстановка была накалена до предела. Drake, будто бы сразу же после прослушивания дисса, ринулся на студию, чтобы поскорее приготовить ответку «Duppy Freestyle». В ней Обри называет Kanye «своим заклятыми другом» (ориг. frenemy) и просит у Def Jam 100 тысяч долларов за нативную рекламу релиза Pusha. Но апогеем конфликта стал «The Story of Adidon», в котором T рассказывает о внебрачном сыне Drake.

И хотя стороны уже не «радуют» слушателей столь агрессивными выпадами в сторону друг друга, биф далек от своего завершения. Даже сейчас на концертах Pusha то и дело появляются фаны Дриззи, пытающиеся сорвать выступления.