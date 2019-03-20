Madlib не собирается выпускать совместный альбом с Mac Miller

В феврале стало известно, что у Mac Miller и продюсера Madlib остался неизданный материал с предполагаемым названием «Maсlib». С тех пор фанаты завалили команду Миллера вопросами о судьбе коллаборационного проекта. На днях на сайте Madlib появилось официальное обращение к аудитории, из которого следует, что планов выпускать альбом у него нет: «То, что на самом деле существует, — несколько песен, которых хватило бы на EP. Они должны были стать началом полноформатного релиза. Но мы не думали о том, как его закончить. Это была музыка ради музыки». Кроме того, «Maclib» — это не официальное название проекта, а имя одного из звуковых файлов, сохраненных в процессе работы.

Madlib и раньше говорил, что считает посмертные релизы неэтичными: «Мне кажется, что альбом — это нечто очень личное, а человека, который должен его одобрить, уже нет. Он записал тонну музыки, которая сильно отличается от того, что вы привыкли слышать. Поэтому я не люблю посмертные альбомы», — заявил он в феврале. Тем не менее, Madlib продолжает включать песни Мака во время диджей-сетов — в ходе своего недавнего выступления в Сан-Диего он презентовал неизданный трек Mac Miller и Thundercat.