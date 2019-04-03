Machine Gun Kelly анонсировал альбом «Hotel Diablo»

MGK сообщил в твиттере, что в ближайшее время выпустит четвертый студийный альбом «Hotel Diablo», с которым отправится в тур уже этим летом. Свой предыдущий релиз — EP «Binge» — Колсон презентовал в сентябре после громкого бифа с Эминемом, отголоски которого наблюдаются до сих пор. Например, во время февральского выступления в Австралии Маршалл отказался исполнять трек «Killshot» (дисс на MGK), несмотря на нескончаемые просьбы из зала. «Я больше не уделю внимания этому х**сосу», — заявил Маршалл со сцены.

Кроме записи альбома и подготовки тура, Колсон был занят съемками в фильмах. Не так давно он снялся в триллере Netflix «Птичий короб», а после сыграл Томми Ли в картине «Грязь», посвященной истории Mötley Crüe.