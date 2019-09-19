Mac Miller оставил семье и друзьям 11 миллионов долларов

По данным СМИ, друзья и семья Мака Миллера получат более 11 миллионов — во столько оценивается наследство рэпера, куда входят наличные сбережения, недвижимость и роялти. В частности, родственники музыканта получат около 5 миллионов долларов на счете и другие активы, а друзья — личные вещи Малкольма, включая коллекцию одежды, музыкальное оборудование, драгоценности и предметы интерьера.

Ранее стало известно, что смерть Миллера наступила из-за передозировки сильным наркотиком фентанилом, подмешанным в оксикодон (обезболивающее средство), которое принимал музыкант. Полиция уже арестовала 28-летнего Кэмерона Джеймса Петита, продавшего Миллеру некачественный препарат, ему грозит более 20 лет тюрьмы.