Mac Miller и Sia в новом треке 88-Keys «That’s Life»

Нью-йоркский продюсер 88-Keys выпустил трек «That’s Life», который объединил куплеты от Mac Miller с вокалом Sia. Большая часть песни была записана Миллером в феврале 2015 года, во времена альбома «Go:od Am».

По словам 88-Keys, концепция трека родилась, когда они вместе с Маком сидели на студии и обсуждали отношения, в которых состояли в тот момент. «Эта песня — итог всего, над чем я работал в музыке в последние несколько лет. Нам всем приходится проходить через хорошее, плохое и ужасное», — пояснил продюсер.