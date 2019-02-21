У Mac Miller и Madlib остался неизданный альбом

Mac Miller был найден мертвым 7 сентября в своем доме в Лос-Анджелесе. Согласно данным судмедэкспертизы, причиной его смерти стала передозировка — рэпер смешал алкоголь, кокаин и фентанил (опиоидный анальгетик). С тех пор никто из представителей артиста так и не сообщил, что произойдет с неизданным материалом Малкольма и какова вероятность посмертного альбома.

Cегодня ситуация немного прояснилась: продюсер Телониаус Мартин дал интервью DJ Booth, в котором рассказал, что Миллер успел записать совместный релиз с Madlib. Мартин узнал об этом летом, когда выступал на разогреве у Madlib на фестивале в Чикаго. «Через 15 минут после начала сета Madlib внезапно включил совместку с Mac Miller. Я спросил: «Это же не весь совместный материал, правда?». И он ответил: «О, да. У нас есть целый альбом “Maclib”».

При этом судьба коллаборационного релиза остаётся неизвестной. Мартин объяснил, что было бы неправильно выпускать материал без согласования с артистом: «Мне кажется, что альбом — это нечто очень личное, а человека, который должен его одобрить, уже нет. Он записал тонну музыки, которая сильно отличается от того, что вы привыкли слышать. Поэтому я не люблю посмертные альбомы».

Ранее Миллер и Madlib уже работали вместе над треком «Piñata», который вошел в одноименный альбом Freddie Gibbs 2014 года.

Мартин также рассказал, что изначально пятый альбом Малкольма «Swimming» должен был называться «Guidelines». Над песней, которую Mac планировал сделать заглавным синглом, они работали вместе. Трек «Guidelines» вышел через несколько недель после релиза альбома и стал последней прижизненной работой Миллера.