Микстейп Мака Миллера «K.I.D.S.» появится на цифровых площадках

Основатель лейбла Postrum Records Бенджи Гринберг рассказал в инстаграме, что ранний микстейп Мака Миллера «K.I.D.S.» появится на всех цифровых платформах в этом году. «Я счастлив сообщить, что в честь девятой годовщины первого микстейпа, который Мак и Postrum выпустили вместе, “K.I.D.S.” появится на всех стриминговых сервисах», — написал Гринберг. «После выхода “Macadelic” Мак попросил очистить “K.I.D.S.” следующим. Это сложно осуществить, но мы стараемся. Нам не хватает Мака каждый день, и мы видим цель своей работы в том, чтобы его музыка продолжала жить».

На микстейпе «K.I.D.S.» собраны такие треки как «Nikes on My Feet», «Senoir Skip Day», «Kool Aid and Frozen Pizza» и другие.