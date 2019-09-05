В деле Mac Miller появился обвиняемый

Мака Миллера нашли мертвым 7 сентября прошлого года в его доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала передозировка: согласно медэкспертизе, что в его крови содержались фентанил, кокаин и алкоголь.

Следствие установило, что накануне трагедии музыкант покупал обезболивающее средство оксикодон. Однако препарат оказался некачественным — в нем нашли высокую долю фентанила, наркотического вещества, более сильного, чем героин.

В связи с новыми обстоятельствами полиция арестовала в Лос-Анджелесе 28-летнего Кэмерона Джеймса Петита. Следователи подозревают, что именно он продал Миллеру некачественный препарат. Кроме того, они выяснили, что после новости о смерти Мака Миллера Петит отправил другу сообщение: «Скорее всего, я умру в тюрьме». Теперь Петиту грозит 20 лет тюрьмы.