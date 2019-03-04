Vogue Drop c Ксюшей Дукалис: главные коллабы и тренды минувшей недели

Каждую неделю Ксюша Дукалис будет рассказывать о самом главном и интересном, что произошло в мире моды — съемки, коллабы и тренды, которые ты не хочешь пропустить. В этот раз речь пойдет о канцелярии для хайпбистов, украинском дизайнере, вытеснившим Gucci из гардеробов сестер Кардашьян, и многом другом.

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LVMH (LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) — компания, которой принадлежат мои любимые люксовые бренды. От Celine, Fendi и Christian Dior до Hublot и Hennessy, гигант управляет крупнейшими фигурами на шахматной доске потребления.

Каждый год проходит конкурс дизайнеров LVMH Prize: победитель получает 300 000 евро и одногодичную стажировку Домов компании.

Чтобы вы понимали, среди победителей прошлых лет Jacquemus и Hood by Air, так что воротить нос от «очередного конкурса» не стоит.

Собрала своих фаворитов среди полуфиналистов этого года.



Тренды

Тренд — neon

Безудержный и беспощадный тренд на неон продолжает освещать наш модный путь и сжигать зарплаты в кошельках. Хотя рассвет кислотных цветов в одежде произошел в 80-х, его возвращение в масс-маркет и на подиум больше связаны с 90-ми. Последний вагон 20-го века с его политической нестабильностью и повсеместным рейвом сегодня актуальнее диско.

Будь то Nike Air Force 1 от Джонатана Кастро, коллекция белья FentyXSavage или последний показ YSL, все светится, как бухта Тояма.

Канцелярия

Когда денег так много, что простая тетрадь в клетку не радует душу или наоборот, их не хватает на куртку, но кусочек бренда хочется, на помощь приходит дорогая мелочь!

Представим, что вы не относитесь ни к одному, ни к другому варианту и просто ищете подарок моднику. Собрала вам возможные варианты.

Набор карандашей от LV за 900$ — для очень модного тебя, очень претенциозного друга дизайнера, для ребенка, который не оценит прикола, но дарящий будет собой горд.

Зажим для бумаги от Off White за 100$ — для бумаги, для галстука, для твоего кошелька, из которого деньги летят на что попало.

Записная книжка от Dolce&Gabbana за 60$ — для тех, чья внутренняя принцесса тяготеет к франкской поэзии и не интересуется международными скандалами.

Водонепроницаемый чехол от Palm Angels за 165$ — для важного человечка, который вместо покупки нового iPhone с встроенной защитой от кофе, дождя и других жидкостей, лелеет свою Motorola RAZR V3 и укрывает ее от опасностей.

Журнал посещений от Christian Lacroix за 40 £ — для офисного стража, отмечающего ручкой с блестками опоздания коллег.

Степлер от Kate Spade за 32 £ — для носящей за дьяволицей ее пальто Prada ассистентки, ждущей своего шанса поехать на неделю моды.

Съёмки и коллабы

Moncler & Palm Angels

Дорогой сердцу и кошельку бренд верхней одежды стритвирнулся в попытке найти общий язык с миллениалами и другими буквенными поколениями.

Pharrell Williams for Chanel

В такие моменты радуюсь своему 40 размеру ноги — можно будет отхватить обувь из мужского коллаба.

Мода в интернетах

Мы помним Ким в полупрозрачном платье украинского дизайнера Yasya Minochkina, а теперь Клои и Кортни сверкают всем вовсе не в Gucci, а в Gasanova. Дякую за такую красоту в ленте.

На диком стиле и цвете представляю вам свое альтер-эго, родись я парнем в LA. Скоро хрючево на улицах закончится и я жду вас не менее стильными на вечеринках и бранчах.

Close up

Помним образ Ланы Дель Рей на Grammy 2018, вдохновленный костюмом Хейди Ламар в фильме «Ziegfeld Girl». Кто сделал так красиво, кому сказать спасибо? Конечно, Алессандро Микеле, креативный директор Gucci.

Зачем я окунула вас в омут памяти? Потому что он сделал это снова. Посмотрите на фото знаменитого идеолога дадаизма Ман Рея и на запомнившиеся всем слезы с последнего показа Gucci. Найди, вдохновись, улучши.

Man Ray, Glass tears, 1932 / Gucci FW19, 2019