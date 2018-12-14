Словарь английского языка пополнился глаголом в честь футболиста «МЮ» Лукаку

Футболист «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку попал в словарь современного английского языка, правда сам он вряд ли этому обрадовался.

Согласно онлайн-словарю Urban Dictionary, глагол «Лукаку» (to lukaku) означает упустить что-то из-под контроля или испортить что-то из-за недостатка навыков или внимания.

Стоит напомнить, что еще шесть лет назад журналисты английской газеты Guardian ввели в обиход глагол «to Kerzhakov», появившийся благодаря экс-нападающему сборной России Александру Кержакову, который на чемпионате Европы 2012 года 12 раз бил по воротам соперников, но только один раз попал в створ.