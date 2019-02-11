Победители Grammy игнорируют 21 Savage

На прошлой неделе 21 Savage был арестован за незаконное пребывание на территории Соединенных Штатов. Оказалось, что Шия Бин Абрахам-Джозеф (настоящее имя 21 Savage) — гражданин Великобритании, чья виза давно просрочена, и по закону его в любой момент могут депортировать. Сторона защиты утверждает, что 21 Savage действительно родился в Соединенном Королевстве, но в возрасте семи лет переехал в Штаты, где теперь находятся трое его детей-граждан США и мать, тоже гражданка США.

Вопреки тому, что 21 Savage — хороший друг и коллаборатор многих победителей «Грэмми», никто из них не посчитал нужным поддержать его со сцены. Автор «i am > i was» должен был выступать на церемонии вместе с Post Malone, который был замечен за кулисами в футболке с именем 21 Savage. Тем не менее, на сцене Posty ни словом не обмолвился о своем партнере по «Rockstar».

Cardi B, получившая статуэтку за лучший рэп-альбом («Invasion of Privacy»), перечислила в благодарственной речи многих гостей пластинки, только не 21 Savage (и это странно, учитывая, что рэпер появился на её мульти-платиновом сингле «Bartier Cardi»).

Drake, который также давно знаком с 21 Savage (в 2016 году они выпустили совместный трек «Sneakin»), предпочел не раздавать шатаутов впустую и сконцентрироваться на критике «Грэмми».

Единственным, кто скромно заикнулся о 21 Savage, стал продюсер трека «This is America» Людвиг Йоранссон, получавший награду вместо Гловера. «Мы хотим поблагодарить всех артистов, принимавших участие в записи песни, включая 21 Savage, который должен был стоять здесь», — заявил Йоранссон.