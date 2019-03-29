ЛСП выпустили снятый в Анголе клип «Золотой мальчик»

За последние два месяца ЛСП дропнули три новых сингла — «Патрон» с 25/17, «Автоплей» (который вышел в сопровождении рисованного клипа) и сегодняшний «Золотой мальчик». Над звучанием последнего трека работал Денис Карандаш (в прошлом году он написал бит для «Холостяка»). В клипе Олег путешествует по Анголе в компании юного спутника. Видео завершается титром «to be continued», намекающим, что новый материал группы не заставит себя долго ждать. Недавно о готовящемся релизе ЛСП рассказала клипмейкер Алина Пязок — в свежем выпуске «Узнать за 10 секунд» она заявила, что уже слышала новый альбом Олега.

В феврале у ЛСП вышел документальный фильм «Hell & Back Documentary», собравший кадры из тура и интервью с музыкантами. Совсем скоро группа даст большие столичные концерты — 20 апреля в московской ВТБ Арене и 18 мая в питерском СК Юбилейный.