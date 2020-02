Лучшие хип-хоп треки о любви

Complex собрал главные хип-хоп-баллады о любви за последние 30 лет — от Tupac Shakur до Tyler, The Creator. Оригинал материала по ссылке , ниже — перевод.

Перевод: Николай Неверов

С момента зарождения хип-хопа одной из центральных тем жанра оставалась любовь: к рэп-игре, деньгам, самому себе, близким людям. Еще в 1984 году LL Cool J написал песню «I Need Love», в которой рассказывал, как непрост творческий путь одинокого суперстара. Это выглядело чем-то вроде шутки, и люди задавались вопросом: «Почему он стал звучать так мягко после такого жесткого дебюта?» Однако с середины восьмидесятых многое изменилось: у Дрейка наберется целый альбом из треков, по атмосфере напоминающих нетленку LL Cool J.

Как результат, все больше людей ищут саундтрек ко Дню всех влюбленных именно в хип-хопе. Многие рэперы уже стали классиками лирики: Fabolous с его романтичным вокалом, Ja Rule во все горло орущий: «Кем бы я был без моей бэйби?» Хотя и среди нынешнего поколения есть артисты, без которых этот список нельзя назвать полным. Так, например, после расставания с Ciara Future записал одну из своих лучших песен, окрыленный любовью Kanye подался в эйсид хаус, а Nicki Minaj смогла сделать очень милую отсылку к Slick Rick и его творчеству.

Мы выбрали 25 лучших треков о любви: от трогательных рассказов LL Cool J до попыток Future вновь впустить в свою жизнь другого человека. Сразу же предупредим: здесь всего один трек от Drake.

Kendrick Lamar f/ Zacari «Love» (2017)

Альбом: DAMN.

Продюсеры: Teddy Walton, Greg Kurstin, Top Dawg, Sounwave

Лейбл: Top Dawg/Aftermath/Interscope

Тематически «DAMN.» — очень мрачная пластинка: например, после «Love» на релизе идет совместка с U2 «XXX» с долгими рассуждениями о мести. Но благодаря нежному звучанию «Love», на 3 с половиной минуты можно забыть обо всем мрачном, что есть на этом релизе. Пока на фоне играет ударная партия, Lamar общается с возлюбленной: «Пусть у меня на счету сотни баксов, я бы хотел, чтобы ты не столько любила меня, сколько доверяла». Как и в любом другом случае, слушая треки Кендрика, нельзя ни на йоту усомниться в искренности его слов.

2Pac «Temptations» (1995)

Альбом: Me Against the World

Продюсер: Easy Mo Bee

Лейбл: Out Da Gutta Records/Interscope/ Atlantic

Tupac Shakur часто обращался к представительницам прекрасного пола, и не всегда тактично. Однако композиция «Temptations» — одно из немногих исключений: Pac делится личными переживаниями, и свет вокруг как будто начинает медленно тускнеть. На момент создания трека выбор таких «уличных» гармоник казался довольно смелым и даже рискованным решением, но именно благодаря биту спустя 24 года он сохраняет свой вайб.

Common «The Light» (2000)

Альбом: Like Water for Chocolate

Продюсер: Jay Dee

Лейбл: MCA Records

Никто не сомневается в искренности чувств Common к H.E.R., но за свою музыкальную карьеру он написал огромное количество по-настоящему знаковых песен о любви. «The Light» — это то, что хочет слышать каждая девушка: безмятежный мотив (продакшеном занимался J Dilla) и строчки о любви. Common знает, что делает, иначе ему не удалось бы заполучить сердце Serena.

Kanye West f/ Charlie Wilson «Bound 2» (2013)

Альбом: Yeezus

Продюсеры: Kanye West, No I.D., Noah Goldstein, Eric Danchick, Che Pope, Mike Dean

Лейбл: Def Jeam

Kanye решил закончить свой авангардный релиз «Yeezus» треком, который сделан с явной оглядкой на более раннюю работу «College Dropout». Такое решение в очередной раз показывает, насколько иррационален и непредсказуем мистер Уэст. Но самое очаровательное в этой композиции — то, как он рассказывает о своей супруге: будто благодаря Kim вечные страхи Ye навсегда остались в прошлом.

Ma$e f/ Total «What You Want» (1998)

Альбом: Harlem World

Продюсер: Nashiem Myrick

Лейбл: Bad Boy

Эта композиция стала вторым синглом с дебютного альбома Ma$e «Harlem World». Трек можно назвать настоящей одой пастора девушке, которую он планирует увезти в большой город. И чтобы она ни захотела, он выполнит любое ее желание.

Drake «Best I Ever Had» (2009)

Альбом: So Far Gone

Продюсер: Boi-1da

Лейбл: Young Money, Cash Money

Этот сингл c «So Far Gone» помог Дриззи в очередной раз доказать, что при желании он готов разнести всех и вся. Клип слегка затянут, кроме того, из-за него от Дрейка отвернулись некоторые поклонницы, но он смог вернуть их расположение.

De La Soul «Eye Know» (1989)

Альбом: 3 Feet High and Rising

Продюсер: Prince Paul

Лейбл: Tommy Boy

На дебютном альбоме трио с Лонг-Айленда очень много рассуждений о любви и всем, что с ней связано. Благодаря своему поэтическому мотиву, песня стала настоящим хитом в Великобритании и, наверняка, привлекла внимание тысяч европейских группис к творчеству коллектива.

Noname f/ Ravyn Lenae «Montego Bae» (2018)

Альбом: Room 25

Продюсер: Phoelix

«Montego Bae» погружает в атмосферу тропического бриза и очень точно передает эстетику голливудского трэвел-фильма. И хотя песня длится всего 2 минуты и 45 секунд, после ее прослушивания долго не покидает ощущение, что вы провели целую неделю на круизном лайнере на Карибах.

Fabolous f/ Ne-Yo «Make Me Better» (2007)

Альбом: From Nothin’ to Somethin’

Продюсер: Timbaland

Лейбл: Def Jam Records

За время своей музыкальной карьеры Fab написал множество достойных лирических работ, но его дуэт с Ne-Yo, который был записан в 2007 году, остается вне всякой конкуренции. Пока Fabolous воспевает свою возлюбленную на фоне угрюмого семла Raekwon, Ne-Yo почти удается доказать слушателям, что он самобытный артист. Почти.

Future «Incredible» (2017)

Альбом: HNDRXX

Продюсер: Dre Moon

Лейбл: A1/Freebandz/Epic

Даже без сравнений с его альбомом «Future», которому характерно более жесткое звучание и совсем не любовная тематика, «HNDRXX» — блестящий релиз, основанный на умении Future делать качественный поп. Размышляя о разнице между двумя пластинками, которые были выпущены с интервалом в две недели, необходимо учитывать контекст, обстоятельства, в которых родился «Incredible». Но одно остается неизменным: как 7 лет назад, так и сейчас, Future звучит лучше всего, будучи влюбленным. «Ты та единственная? Ты та единственная?», — спрашивает Future, и от монстра не остается и следа.

Mac Miller «ROS» (2015)

Альбом: GO:OD AM

Продюсер: Frank Dukes, Dj Dahi

Несмотря на то, что «исследованию любви» Mac Miller посвятил отдельный альбом, его самый трогательный и романтичный трек вошел в треклист другой пластинки. Речь о «GO:OD AM». Трек «ROS» объединяет несколько музыкальных альтер-эго Миллера: джазмэн Larry Lovestein, педантичный текстовик и личность, которая остро нуждается в общении с другими людьми. Фоновый вокал придает треку легкость и жизнерадостность, но непоколебимая прямота делает его по-настоящему тяжелым. «Если любовь не длится вечно, значит, вечность всегда длится разный промежуток времени».

Tyler, The Creator f/ Kali Uchis «See You Again»

Альбом: Flower Boy

Продюсер: Tyler, The Creator

Лейбл: Columbia Records

Благодаря хитовому припеву от Kali Uchis, который очень точно передает чувства Tyler, The Creator, «See You Again» рисует перед слушателем образ романтичного героя. В тексте песни много простых, но цепких строк (чего только стоит «Wonder if you look both ways when you cross my mind»).

«See You Again» — одна из лучших песен на «Flower boy», она как будто существует на грани фантазии и реальности. Это композиция о непростой любви, ситуации, когда мысли и желания человека идут вразрез с тем, что происходит на самом деле. С точки зрения продакшена, это также одна из самых выдающихся работ Tyler: элегические струнные и мощные 808-е сливаются в единый любовный эфир. Несложно понять, почему это одна из любимых песен самого Тайлера.

Black Star «Brown Skin Lady» (1998)

Альбом: Black Star

Продюсер: J.Raws

Лейбл: Rawkus

Mos и Talib объединили силы для того, чтобы сколотить Black Star и написать эту оду девушкам с другого континента. Как известно, еще ни одна дама не смогла устоять перед обещаниями Mos Def.

Goodie Mob «Beautiful Skin» (1998)

Альбом: Still Standind

Продюсер: Craig Love

Лейбл: LaFace/Arista/BMG Records

В перерывах между разговорами о всевозможных теориях заговора и клеточной терапии, ребята из Goodie Mob любили порассуждать на тему любви и заботы. Этот трибьют «Cестре, любовнице и подруге» стал одним из лучших треков на их втором студийнике Still Standing.

Nicki Minaj «Super Bass» (2010)

Альбом: Pink Friday

Продюсер: Kane Beatz

Лейбл: Young Money/Cash Money

«Super Bass» — это яркое подтверждение того, что в переходе Nicki к более попсовому звучанию нет ничего плохого. Стремление угодить мейнстриму никак не отразилось на ее хип-хоп скиллах — они все так же остаются краеугольным камнем в творчестве Minaj. Ритм, который выдерживает Nicki в некоторых моментах («He cold, he dope, he might sell coke»), буквально струится по биту. Да и вообще, нельзя обойти стороной трек, в котором есть отсылка к Slick Rick.

Ja Rule f/ Vita «Put It On Me» (2000)

Альбом: Rule

Продюсер: Irv Gotti, Tru Stylze

Лейбл: Murder Inc.

Очень просто ненавидеть Ja, но стоит признать, что он мастерски пишет песни о любви. Его thug-love формула породила целую серию мощных хитов, но ни один из них не сравнится с этим бэнгером начала нулевых. Каждому хаслеру нужна своя леееееееееди!

Lil Wayne «Receipt» (2005)

Альбом: Tha Carter II

Продюсер: The Heatmakerz

Лейбл: Cash Money

Очень вдумчивые строки и семпл Isley Brothers «I’ve got to hold on to my receipt» сделали песню, посвященную тогдашней девушке Weezy Трине, одной из самых откровенных в его творчестве.

UGK «Use Me Up» (1992)

Альбом: Too Hard to Swallow

Продюсер: Pimp C

Лейбл: Jive

Pimp C написал трек для любовной баллады? Да, автор «Sweet» James Jones рассказал о том, как он нарушил первое правило порядочного сутенера — влюбился в одну из своих бабочек. Эта песня может показаться странной, но блюзовый семпл Bill Withers делает ее настоящей классикой южной сцены.

Snoop Dogg f/ Pharrell «Beautiful» (2003)

Альбом: Paid tha Cost to Be da Bo$$

Продюсер: The Neptunes

Лейбл: Priority

Этот хит прямиком из 2003 года доказал, что даже Big Boss Dogg время от времени может быть чувственным. Главной фишкой клипа стали сотни бразильских красоток и, конечно же, классический бит от the Neptunes, Pharrell и Charlie Wilson.

50 Cent f/Nate Dogg «21 Questions» (2003)

Альбом: Get Rich or Die Tryin’

Продюсер: Dirty Swift of Midi Mafia

Лейбл: Priority

Этот трек можно назвать классикой хотя бы потому, что его реально разбирают на цитаты. 50 задается вопросом, расстроится ли его девушка, если он потеряет все и снова станет бедным. А в клипе Кертис умудряется переспать с Meagan Good во время их свидания в тюрьме. Это реально классика.

Method Man f/ Mary J. Blige «I’ll be There for You/ You’re All I Need to Get By» (1995)

Альбом: Tical

Продюсер: RZA, Puff Daddy

Лейбл: Def Jam

Выдержав баланс между романтичной историей любви и хардкором, удостоенный «Грэмми» ремикс на этот сингл с релиза Method «Tical» запечатлел один из лучших хип-хоп дуэтов, которые когда-либо существовали.

The Notorious B.I.G. «Me & My Bitch» (1994)

Альбом: Ready to Die

Продюсер: The Bluez Brothers, Chucky Thompson, Sean «Puffy» Combs

Лейбл: Bad Boy Records

Каноничный и от этого не менее сентиментальный сторителлинг от лучшего из лучших… и эта достойная паузы гипербола «Ты настолько хороша/ Что я готов ублажить твоего отца». Чувак, это очень грязно!

LL Cool J «I Need Love» (1987)

Альбом: Ready to Die

Продюсер: L.A.Posse, LL Cool J

Лейбл: Def Jam Recordings

Молодой LL начинал свою карьеру с рассказов о жизни OG. Но после обращения к эстетике тру-скула на своем первом альбоме «Radio», J решил более внимательно подойти к работе над вторым релизом. Этот сингл с «Things Fall Apart» — яркое тому подтверждение. Пересмотрев свой подход к творчеству, LL обзавелся парочкой платиновых дисков, а плакаты с ним разлетались, как горячие пирожки. Именно этот трек навсегда изменил вектор развития хип-хопа.

Chance the Rapper, «Interlude (That’s Love)» (2013)

Альбом: Acid Rap

Продюсер: Ludwig Goransson

Трек наполнен нетривиальным строчками (вроде «What’s better than popping bottles trying to ball in the club/ Is the first caveman pop with this son, ball and a club») и чарующей искренностью Chance в сочетании с клавишным инструменталом от Ludwig Goransson. Хотя песня звучит как предтеча более успешных «How Great» и «Blessing», именно «That’s Love» стала композицией на века.

A Tribe Called Quest «Bonita Applebum»

Альбом: People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm

Продюсер: A Tribe Called Quest

Лейбл: Jive Records

Запоминающийся трек с дебютного релиза ATCQ «People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm». Это песня – прекрасное соединение бита, рифмы и ленивого флоу Q-Tip. Довольно неплохо для первого раза.

The Pharcyde «Passin’ Me By» (1993)

Альбом: Bizarre Ride II the Pharcyde

Продюсер: J-Swift

Лейбл: Delicious Vinyl

Этот трек от Cali только подтвердил, что, во-первых, творчество the Pharcyde — настоящая классика, во-вторых, инди-рэперы не пользуются успехом у девушек, в третьих, школьники из Калифорнии иногда западают на своих училок. Возможно, парни так и не получили внимания девушек, зато попали на радио. Трек стал их главным хитом и по совместительству одним из лучших саундтреков неразделенной любви.