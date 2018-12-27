«По пути домой» — новогодняя новинка от ЛАУД + комментарий трио

ЛАУД выпустили новогоднюю песню «По пути домой», записанную с детским хором центра творческой свободы «Территория». «Очень давно вынашивали идею записать новогоднюю песню и привлечь хор из детишек. Спустя некоторое время все-таки воплотили эту идею в жизнь, получилось, на наш взгляд, что-то волшебное и очень доброе. Этой песней хотим проводить сложный, но очень продуктивный год и пожелать всем успехов, новой музыки и удачи в предстоящем 2019 году», — говорится в описании трека в паблике группы.

Мы немного поговорили с уфимским трио об итогах 2018 года, отсылке к Boulevard Depo в новом треке и предстоящих релизах (подробности — ниже).

О записи с детским хором:

Давно вынашивали идею в голове, но именно после создания инструментала все сложилось в один большой пазл и десткий хор нашел свое место.

О строчке «Люди делают людей под песни ЛАУД и Depo»:

«Люди делают людей» — это прямая отсылка к строчке из песни Boulevard Depo — «Люди дрессируют людей», только на более добрый лад.

Об итогах 2018:

Главным достижением для нас стала возможность раскрыться как полноценная группа и отправка в первый концертный тур. Мы проехали 5 городов в декабре и собрали в среднем по 400 человек в каждом из них. Для нас это большой старт и новая страница в жизни, так что наше приключение только начинается!

О предстоящих релизах:

В первой половине года слетаем за пределы России и постараемся отснять очень яркий, динамичный и дико эффектный клип. К сожалению, трек и страна держутся в тайне, но с уверенностью можем заявить, что за клип ответственны очень грамотный люди, которые просто-напросто не умеют делать плохо или так себе.

У нас есть линейка «Танецевальный Ритм» с инструментальными танцпол-бенгерами, постараемся уронить ее так же, как и клип, в первой половине года!

Третий альбом группы ЛАУД «ТанецГолосЗвук 3» с фитами i61, Cream Doda, Basic Boy и других вышел в ноябре.