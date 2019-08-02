ЛАУД — EP «Громко»

В прошлом году уфимское трио ЛАУД выпустили альбом «ТанецГолосЗвук 3» с фитами i61, Cream Doda, Basic Boy и других, а под Новый год вернулись с праздничным синглом «По пути домой», записанным с детским хором. В январе у парней вышел клип на совместку с Kreem «Круг победителей», а весной они неплохо повеселились на фестивале New Star Camp (как это было — смотри здесь).

Новый EP «Громко» — это пять треков, на которых отметились MC Сенечка и Tveth. «Закрой глаза, отдайся звуку, и пусть тело творит», — рекомендуют ЛАУД.