Loqiemean и Roho экранизировали сингл «Коалко»

На прошлой неделе, в пятницу 13, Loqiemean выпустил новый сингл «Коалко» — последний из двух, запланированных к выходу до конца его тура (первый — «Черный день» — был опубликован в конце августа). За огненный клип про пагубную зависимость по традиции отвечал тандем режиссера и продюсера Roho (другие их работы —«Быть дауном», «Konstrukt», «Reality», «Скалы»).

В большом интервью для Studio 21 Loqiemean рассказал, что после тура планирует взять паузу для работы над музыкой и временно пропасть из медийного пространства: «В январе и весной не будет ни туров, ни вьюх, чтобы оставить время на запись альбома. <…> Мне надо конкретно поработать над очень-очень плотным релизом. Не разбегаться, как в случае с «С.Э.А.», на 21 трек, а сделать все плотно».