Loqiemean об альбоме «С.Э.А.», выступлении на митинге и мракобесии

В эфире STUDIO 21 побывал автор нашумевшей пластинки «Сожги Этот Альбом» — Loqiemean. Он объяснил, почему на релизе только один фит, рассказал, как появилась идея обложки, а также поделился самыми криповыми историями из тура.

Об отсутствии «Сожги Этот Альбом» в iTunes:

Я работаю через инди-агрегатор, и, заливая через него, ты не можешь точно предугадать дату релиза. Последние релизы он заливал за 24-48 часов в Apple Music. Я подумал, что, если в понедельник 11 февраля загружу, он успеет дойти — не успел. А «Вконтакте» успел, и какой-то неизвестный парень слил альбом на YouTube. И не было никакого варианта, кроме как выпускать срочно «Вконтакте». Это был слив конкретно из базы Boom.

О названии релиза:

Альбом называется именно так, потому что темы, которые поднимаются в треках, могут вызвать недовольство у различных мракобесов и людей невысокого интеллектуального развития. Соответственно, они будут беситься и сжигать этот альбом, как это делали в 14 веке с ведьмами, оборотнями и тому подобное. В общем, это провокационное название, которое само по себе не несет посыла. Это просто провокация для людей, которые хотели бы похейтить этот альбом.

Мракобесие — это вполне определенное понятие. Это люди, которые объясняют какие-либо события божьим умыслом. Гроза — это боженька разозлился. Или люди, которые мыслят о музыке на уровне баттлов хип-хоп.ру до сих пор. Или на уровне Bad Balance и тому подобное.

О работе над альбомом «С.Э.А.»:

Вторую «Повестку» я записал за три месяца или два, а «Сожги Этот Альбом» я писал с февраля прошлого года. Получается, ровно год. На мой взгляд, всё очень клево сложилось. На сегодняшний день 4 миллиона прослушиваний на официальном плейлисте. Не знаю, сколько вообще на «ВК», статистику я увижу только месяца через три, но на данный момент все отлично расходится, люди восприняли альбом хорошо. Я думал, что будет намного хуже, поэтому я доволен.

Об отказе выпускать альбом в трех частях:

Когда я работал над «Повестками», это был своего рода акционизм. Мне хотелось спровоцировать публику, поиграть с формой подачи материала, а не с содержанием. Это было весело и интересно: тот же трек «Быть дауном», который сбайчен, чтобы показать, насколько у нас прогнила сцена. На сегодняшний день этого намного меньше, но, если мы берем 2017 год, байт был поголовным. 2018 — соответственно.

И вот, когда я начал писать «Сожги Этот Альбом», у меня еще было подобное мышление, я тоже хотел поиграть с формой. А потом я решил: если я буду ставить вперед форму, это навредит смысловой составляющей альбома. Поэтому я отказался от этой идеи.

О том, почему на альбоме только один фит:

На фитах мало людей, потому что мало кого хотелось звать. Я всегда хотел поработать со Скриптонитом и Иваном Дорном, с Миронычем я уже работал. У меня есть отличная команда, с которой я пишу музыку, поэтому у меня нет надобности в фитах.

Машу Химу я позвал, потому что на трек «Не Монстр» мне нужна была девушка. И не на припев, а та, которая опишет позицию неправильного восприятия сексуальности в современном обществе. И она смогла подыграть мне на этом треке.

Об обложке альбома:

Эксперимент с необычной обложкой мне очень понравился. Работала над ней Саша Сахарная, вязала людей Влада Ведьмовская. Думал насчет обложки так же на протяжении года. Я помню, ЙОД нарисовали первый вариант обложки, это были спички. Но потом я посмотрел «Дом, который построил Джек» и начал думать над тем, как реализовать это интереснее, потому что просто арт какой-то — это слишком слабо.

В «Доме, который построил Джек» маньяк использует людей как материалы. Я подумал: «Было бы клево, но мне не нужны трупы, и мне не нужен дом». Я должен был показать свою идею. Недавно я слушал Гленна Гульда, он переигрывал Баха, Партита вторая, по-моему, и мне пришла в голову идея, что нужно показать людей, связанных своими комплексами, и то, что я их освобождаю. Поэтому у меня в руках ножницы.





О стае:

Я всегда хотел найти некое объединение людей, общество, где люди будут уважительно друг к другу относиться. Скажем так, это некая утопия о либертарианстве, по крайней мере, в рамках взаимодействия между людьми.

О предстоящих клипах:

Планирую снимать клипы, пока не скажу, на какие треки, потому что нужны очень большие средства, для этого нужно находить спонсоров. И когда я говорю большие, я имею в виду действительно большие, чтобы сделать действительно крутые видео.

О туре:

Тур будет длиться около трех с половиной-четырех месяцев. Я люблю концерты, потому что это каждый раз особенный опыт, и он неповторим. Если ты, конечно, под галимый плюс не выступаешь. Каждый раз всё играется по-разному, потому что у тебя живой коллектив, абсолютно разная атмосфера, и у тебя есть только этот момент, ты не можешь ошибиться.

В плане поездок, прошлый тур был отличным. Мы все хорошо продали и заполняем, в плане визуала было классно. У нас, правда, был только один гитарист, Даня Лазарев, сейчас к нам присоединился Сега Sonny G.

Всем, кто пойдет на концерты в этом туре, я хочу сказать, что мне в свое время стало неинтересно выступать с абсолютно такими же треками на концертах. Вы их и дома можете послушать. Поэтому мы собрали лайв-бэнд, и треки стали намного динамичнее, красивее. Соответственно, на концертах абсолютно другая атмосфера. Поэтому, если вам не хочется переломать косточки, можете просто уйти в другой конец зала.

О самом ужасном происшествии в туре:

Когда мы выступали на разогреве у Killstation, мы исполнили «Быть дауном» (тогда этот трек еще не вышел). Отыграли семь или восемь треков и пошли покурить. Видим, что на лестнице лежит тип, и я смотрю, а у него одна нога — одно колено, вторая нога — два колена. На самом деле, у него вышла голень из колена во время слэма. Он приехал издалека, а было уже 10 часов вечера, и ему в 12 надо было на поезд. С ним трое друзей, которые не знают, что делать. Мы вызвали ему скорую, футболку какую-то подарили. Довезли его до поезда, всё нормально, ему просто вправили обратно колено. Мы-то думали, что у него сломано всё.

Другая история: едем мы в Киев выступать, а ехать приходится через Белоруссию, потому что прямых рейсов из России нет. Паша взял ликерчик и высосал его еще до Украины. Мы приезжаем, садимся — а там все с ребятишками — и Паша начинает: «Вот я как-то ездил на Донбасс с девочкой встретиться». Мы все говорим: «Паша, заткнись, мы в Украине, что ты несешь?». А Паша такой: «Ну а че такого?». Приходим на паспортный контроль, он рассказывает: «Да я там контрабанду, сигареты возил». Кстати, мы узнали, что Bumble Beezy в свое время не пустили в Украину, потому что у него орёл на шее набит. Когда мы проходили контроль, нам задавали вопрос: «Вы музыканты? Ну и че, как в Крыму выступили?». А мы не выступали. Это проверка на лоха, потому что визит в Крым никак не фиксируется.

О любимом городе:

Я сам из Томска, для меня это место силы. И, видимо, из-за территориальной близости, Новосиб. В Новосибе мне тоже очень хорошо. Также в Краснодаре и Екатеринбурге.

В Новосибе вообще была отличная площадка — они открыли клуб в недостроенной станции метро. Там было очень круто, и там в первый раз наши фаны сделали серкл пит. После этого другие города стали соревноваться, кто круче сделает круг.

Как-то мы отыграли в Тюмени — там был маленький клуб, где в свое время выступали всякие говнари — и в этом здании после нашего выступления пошла трещина. Мы по-быстрому собрали вещички и свалили, но было весело.

О негативной энергии:

Мне немножко тяжело творить без какого-либо конфликта. Зачем мне кому-то рассказывать о том, что мне нравится? Когда есть конфликт, и мне нужно проявить волеизъявление, которое как-то повлияет на ситуацию, которая меня не устраивает, это позволяет мне творить.

Трек «Лавина» я записал достаточно давно — в начале записи альбома, и с тех пор ситуация изменилась. Я стал несколько спокойнее. Я просто хорошо понял, чем нужно заниматься и что делать, чтобы действительно противостоять беспределу, который происходит вокруг.

Если мы говорим о ситуации в обществе и в стране, есть один выход — это максимально быстро и хорошо организовать свою личную и экономическую ячейку. На момент, когда появится окно возможностей, чем больше у нас будет всяких малых бизнесов, людей, которые могут производить внутренний валовый продукт, тем лучше мы справимся с теми тяжбами, которые нас настигнут. Пропадет вот эта ситуация, где каждому нужно принести на блюдечке то дело, которым ему нужно заниматься.

О выступлении на митинге против блокировки Telegram:

Я очень нервничал, и из-за этого допустил много ошибок. Тогда у меня не было морального права отказаться, и мне действительно хотелось почувствовать себя частью оппозиционного настроения и движухи. При этом меня тысячу раз звали на «Навальный Live», я не пошел, мне это неинтересно. Мне очень хотелось поделиться с людьми теми эмоциями, которые я испытывал, чтобы они не чувствовали себя одинокими, не думали, что они какие-то сумасшедшие. И себя самого мне хотелось почувствовать таким же не одиноким. Было прекрасно понятно, что власти не будут ничего менять из-за митинга, это бред. Но увидеть то, что ты не один и не сумасшедший, было очень важно.

О Booking Machine:

У нас абсолютно равноправная движуха. Если есть какие-то вопросы, мы их обсуждаем и решаем. Чтобы объединение работало, каждый человек в нем должен получать то, что он заслужил, а не сидеть и ждать, пока на него что-то упадет.

О разработке саундтрека и съемках в кино:

В плане разработки саундтрека, у меня уже было предложение, правда, оно дальше не пошло. Но там достаточно крутой проект, поэтому его подготовка занимала большое количество времени, в том числе и финансовая. Фильмы — это, наверно, самые дорогие проекты, которые есть в индустрии развлечений.

Для актерства надо освобождать полностью время, пожертвовать записью музыки, концертами, интервьюхами и так далее, чтобы заниматься конкретно съемками. Нужно подготовить свое тело, актерское мастерство, приезжать на смены, которые часто начинаются в шесть утра.

О сериалах:

У меня не так много времени, но сейчас я успел приценить третий сезон «Настоящего детектива», который показался мне очень странным по темпу, в отличии от первого и второго сезонов. Я посмотрел «Карателя», потому что мне просто нравится сам персонаж, ну и обалденно сыграл актер Фрэнка Касла.

О новой музыке:

Мне нравится, что делает Little Simz. В плане битмейкинга много ребят, в том числе Billie Eilish, у нее очень клевый продакшн и очень классная работа со звуком. Сейчас она стрельнула, и все говорят: «Как вы раньше её не замечали?». Ну, камон, она такого уровня раньше не выдавала. То, что она выдала сейчас, это серьезно.

В плане музла я часто отправляюсь к праотцам. Даня Лазарев подарил мне на день рождения Deluxe, Remastered «And Justice for All», и там есть рифы Джеймса Хэтфилда, которые лежали с 87 года и выходили потом полностью измененными. Я слушал, как они звучат, как люди работают над этим музлом. Для меня это источники вдохновения.

О перемене в звучании:

На самом деле, у меня просто появилось больше возможностей, чтобы писать живую музыку и мешать больше стилей. Люди удивляются какому-то появлению металла, хотя на MLDB был трек «Dawgs» с чуваком по имени Ковалевский, и там был гитарный риф на протяжении всего трека. Собственно, кто удивляется, тот, видимо, пришел во время «Повесток». А на «Повестках» я только сэмплил всякие такие штуки.

О саморазвитии:

Мне кажется, если ты всем доволен, то ты труп. Нужно быть немножко недовольным собой — чуть больше, чуть меньше, но это всегда развитие.

О влиянии Woodkid:

Конечно, на первой композиции «Год сна» прослеживается его влияние. Есть такой жанр — инструментальный поп, Woodkid записывал оркестровую музыку и накладывал туда свой вокал. В итоге это звучало как поп-музыка, только крайне эпичная и очень мелодичная. Он абсолютный гений. Дима написал это интро, оно схоже с Woodkid — это просто голые скрипки, которые были в начале, и Woodkid часто этим пользовался: он избегал духовых, тарелок и некоторых других инструментов.

О рекомендациях для молодых битмейкеров:

Нужно понять, что такое тональности, ритмику, в какой музыке какая ритмика работает. А в плане сведения просто можно смотреть различные ролики на YouTube, их миллиард, они были, еще когда я был малым. Правда, у меня не было интернета в 2007, когда я начинал. Я писал просто исходя из того, что слышал у групп Каста, System of a Down, Limp Bizkit.