Loqiemean — о выступлении на BM Fest, новом материале и митингах

24 августа в Измайловском парке пройдет Booking Machine Festival, на котором выступят Lil Skies, ATL, Pouya и многие другие. Loqiemean рассказал в эфире STUDIO 21, как готовится к фестивалю, чего ждать от его ноябрьского концерта в Adrenaline Stadium и почему он считает важным посещать акции протестов.

О первом фильме:

Первый фильм, который я посмотрел и который мне подарили родители, был «Кто подставил кролика Роджера». У самого кролика была очень крутая женщина. Не помню, как ее звали, но у меня был первый стояк. Красное светящееся платье, рыжие волосы — это было чудо анимации. Мне было пять лет.

О снах:

Мне снится до фига странных снов. Вспомнил один, но не могу о нем рассказать, потому что это слишком дикая хуйня. Что касается очень тупого сна — мне приснилось, что мы работаем на студии со Скрипом. Пацаны из наших команд все вместе сидят, что-то наигрывают, и тут Скрип резко говорит: «Ну-ка все нахуй съебались, съебались отсюда, ушли!». После этого мы вдвоем допиливали трек, причем я даже слышал эту песню. Было клево, но потом я проснулся. Я не буду напевать мотив, потому что я его, возможно, еще использую. И потом меня будут обвинять в байте песен Скриптонита, которые даже не вышли.

На самом деле, это четкая тема, может что-то пригнать. Я могу лечь спать буквально на полчаса, а потом встать и писать.

О новом альбоме:

В следующем году выйдет новый альбом, и я уже предупредил фанов, что ухожу из медийного пространства на некоторый период после тура. В январе и весной не будет ни туров, ни вьюх, чтобы оставить время на запись альбома. Я уже снял дом на март 2020 года: три этажа, студия, чтобы завалиться туда с пацанами и записать весь материал. Дом находится в Подмосковье, это достаточно дорого, но новые высоты, которые ты должен достигать, такие масштабные, что нельзя ограничиться просто домашней записью. Я не могу бегать по студиям и записывать все в разных точках, мне надо конкретно поработать над очень-очень плотным релизом. Не разбегаться, как в случае с «С.Э.А.», на 21 трек, а сделать все плотно.

О проекте Gruppa Skryptonite:

3 числа я гонял на Пикник «Афиши», и там застал выступление Скрипа. Он очень клево работает, и мне нравится, что у него сейчас появилась возможность не париться о количестве аудитории, которую он собирает. Он просто делает то музло, которое хочет делать, что позволяет реализоваться всем пацанам и девчонкам, которые есть в его коллективе.

Еще забавная фигня: в его коллективе есть два чувака из Томска, которых я очень давно знаю. На бэк-вокале девочка из группы Jack Wood. Это команда, которая давно играет гранж-рок, еще с Томска, с 2006-2007 года. И есть один чувак, который у Скрипа звукарем работает. Еще Cvpellv, который тоже со Скрипом так-сяк, и получается, что мир очень тесен.

Об интервью:

Почему я очень часто такой напряженный на вьюхах? Да потому что есть концертное агентство, куча чуваков, которые с тобой знакомы, куча инсайдов, которые ты вовремя не можешь рассказывать, и в итоге это все стоит каким-то комом в горле. Ты начинаешь тупить, подбирать слова, чтобы лишнего не сказать, кого-то не подставить, себя не подставить тем, что кого-то подставил. В общем, хочешь быть хорошим человеком, а в итоге сидишь с косным языком. Тяжело, конечно, в этом плане.

О сотрудничестве с BM:

Это похоже на ответственность, которую ты несешь как родитель, когда не материшься при ребенке, например. Считается ли, что ты при этом ограничен в свободе? Да, но это же из благих намерений. Как-то так. Я не чувствую, что меня что-то блочит.

Естественно, сейчас лейблы не нужны, это стало понятно еще лет 5 назад. Стриминг решает вообще все. Просто нужен какой-то капитал, который ты вкладываешь в запись, в видео, в организацию тура и тому подобное.

Почему мне удобен BM? Потому что ребята грамотно организовывают концерты. Пока работает этот алгоритм, ничего не сломается. Это достаточно большая работа: созваниваться с площадками, закупать билеты всей моей команде, а там восемь человек, на каждого снять отель, хату какую-то. Нужно все это продумать, сделать визуализацию, а для этого нужна большая команда. Один ты ничего не сделаешь. И таким образом, даже не будь у тебя лейбла и концертного агентства, ты все равно не будешь независимым, потому что у тебя будет еще куча людей, которых ты будешь кормить, и с которыми будешь связывать свой график.

О лейбле Black Star:

Работать с Black Star — чтобы я выступал на корпоративах, и это были мои единственные концерты? У меня уже достаточно кэша, а когда у тебя достаточно кэша, тебя нельзя купить.

У каждого же есть лимит того, что он хочет. Представь, что ты себе взял дом, маме взял дом — максимальные траты. Следующее, что ты будешь делать, это вкладываться в благотворительность и работать уже на окружающий мир.

О целях:

Я хочу глубже изучить теорию музыки, научиться делать такие же ходы, как делал в свое время Фредди Меркьюри с Queen, такая тема. Хочу купить максимально много прибамбасов своей команде, чтобы им было удобно работать. Сейчас я взял вокальный процессор и думаю, как его коммутировать — не буду сейчас вдаваться в подробности, это скучные разговоры. Просто моя цель — увеличение капитала. Не капитала как бабок, а капитала как возможности.

И кстати важный момент: у меня есть песни, в которые я уже не верю. Точнее, это не резонирует со мной в данный момент. Когда мы меняем аранжировки на лайвах, мне бывает тяжело перестроить вокал, потому что сейчас я умею делать это правильно, а тогда я подавал материал неправильно, на выдохе, задыхаясь и так далее. Это бывает очень сложно, это большая работа.

Где-то год назад я заново открыл для себя Muse и Мэттью Беллами, смотрю, как они работают на сцене и втроем выдают такой звук. Смотрю на его фальцет, как ровно он все поет, одновременно играет на гитаре, и думаю: «Нельзя же оставаться на том уровне, на котором ты есть сейчас».

О смене звучания:

Когда зарубежные рэперы заявляют: «Ой, я делаю новый звук», они начинают работать не с Ronny J, а с каким-нибудь другим битмейкером. Для них это смена звука, а для меня несколько другое — делать крутые ходы, модуляции, переходить из одной тональности в другую, добавлять хоровые элементы, элементы классической музыки. Не просто семпл скрипочки, а конкретные мощные переходы.

О Lil Nas X:

Lil Nas X я пока обходил стороной, чтобы не слушать его, пока он на хайпе и везде-везде-везде. Причем я послушал его EP-шку и мне показалось, что она прям стоящая, но мне не хотелось влезать в это сейчас. Мне кажется, что он очень талантливый чувак, который раскроется где-то через год-два, именно на топ. Понятно, что сейчас у него стреляют все его новые синглы — c Cardi B хороший трек. Но я говорю о том, что нельзя так быстро стрелять, потому что в итоге ты не успеваешь за материалом.

На 2020 год я решил весной не делать тур, потому что мне нужно время, чтобы работать над музыкой. А, как я понимаю, у Lil Nas X ни фига этого времени не было.

Вспомни, как было с Desiigner: вот Канье взял его на лейбл, все замечательно, Desiigner делал до фигища музыки, у него в сниппетах было очень много крутого материала. В итоге пацана запрягли: все, ближайшие три года ты будешь каждый день катать туры, каждый день выступать на корпоратах, фестивалях, и у тебя не будет времени, чтобы просто заняться альбомом. Ну и загубили пацана.

О новой музыке:

Я слушаю «Supermassive Black Hole» нонстопом. А среди нового музла — я что-то чекаю, но мне не заходит. Мне понравился альбом Slipknot, «Unsainted» — очень крутой трек. Этот альбом я послушал у них первым в своей жизни. Мне, опять-таки, не нравилось, что это слушают все, и мне не хотелось с этим соприкасаться.

О Booking Machine Festival:

Будут очень клевые визуалы. Многие жаловались на две сцены — видимо, ребята, которые не были на фестивалях. Потому что я помню, как приезжал на AFP в 2014 году, носился между Dub FX и Skrillex. И как бы ноль проблем при том, что был ужасный дождь, и из-за этого везде было дерьмище. Видел фотки с «Нашествия», где люди падают в грязь бухущие? Как-то так проходят обычные фестивали, так что зря люди жалуются.

Да клево все будет. Мы готовим крутую программу, плюс куча артистов, которых ребята слушают, плюс приезжает Fat Nick, вроде как в первый раз.

Я бы хотел послушать ATL стопудово, потому что у него очень крутые лайвы, Markul хотел бы послушать, но многих не успею. Souloud бы послушал, потому что он с джаз-коллективом выступает, у него клево выходит.

У меня будет угарный визуальный образ, я специально взял себе костюм, потратил энное количество денег. Никто еще в такое не одевался на русской сцене.

О выступлении Oxxxymiron на BM Fest:

Я стараюсь Мироныча не докалупывать по новому материалу, но думаю, что, если он выходит спустя такое количество времени, он покажет что-то новенькое.

О возрасте:

Люди удивляются, когда узнают, что мне 25 лет. Они все время говорят: «Блин, я думал, ему 30-ка или 35» или еще чего. Но стоит мне отрастить волосы и немножко скрыть свои залысины, и вот люди уже начинают верить, что мне 25. А еще у меня постоянно затекшее, опухшее лицо. В прошлом году я брился на лысо и выглядел буквально как мой батя или Брюс Уиллис в худшие годы. Я выгляжу лет на 30, как уже бывалый мужик, который клал рельсы на трассе Томск-Якутск.

Об отношении к силовым структурам:

Нужно понимать, что есть разные категории. ФСБ занимаются вопросами антитеррора, контрразведки и тому подобного, вопросами интервенции по большому счету. Армия России защищает страну от военной интервенции, полиция у нас работает с гражданами, а Росгвардия работает на Путина.

При прочих равных, полиция — самый легитимный орган, приближенный к людям. То есть он должен учитывать интересы именно людей. Остальные работают в интересах правительства. На данный момент полиция у нас работает на государство, хотя должна работать на народ.

О детской мечте:

Я в детстве хотел стать актером. Помню, я играл пирата в «Бременских музыкантах», когда мне было 5 лет. Я выступал перед трехлетними и думал: «Сейчас я вам покажу». Причем пирата не было в «Бременских музыкантах», мне просто придумали роль. Мне тогда сделали бороду, и я подумал: «Блин, как круто!». Но с актерством не зашло и со временем я подумал о музыке.

О митинге 10 августа:

Для меня это не первый митинг, я был на четырех до этого. Я и 3 августа был на несогласованном митинге — марше по Бульварному кольцу. 10-го было клево, подключились очень многие медийные личности наконец-то. Как написал Дудь, стыдно быть аполитичным.

По большому счету, политика — это не какой-то вопрос, который решается здесь и сейчас. Это русло реки, по которому мы плывем все вместе. Когда люди начинают осознавать, что то, что происходит вокруг, это в том числе и их ответственность, наступают очень хорошие времена. Потому что выросло молодое осознанное поколение, которое может смело заявить: «Мы делаем страну, нам разбираться со всем тем говном, которое нам оставляют».

Технология и политика определяют прогресс государства. Мы отвечаем за культуру. В плане культуры я рад, что можно избавляться от старых устоев, давать людям мыслить свободно, чтобы не трогали ЛГБТ-сообщество, чтобы не было расового вопроса. Хотя, на самом деле, в России с расовым вопросом намного проще. После Болотной, когда закончились все движухи с националистами, этот вопрос не стоит остро.

О планах:

Планы, касающиеся ближайшего будущего — это концерт в Москве 4 ноября в Adrenaline Stadium. Наконец-то я исполню свою мечту и сделаю полноценное, крутое визуальное шоу. Мы в принципе с Roho сделали это на весеннем концерте, был крутой визуал и лазеры. Но сейчас это будет прям ух-ух-ух, это будет шоу, продуманное от начала и до конца с небольшим сюрпризом в конце и, возможно, с новым материалом. До конца тура выйдут еще два новых сингла.