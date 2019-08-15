Loqiemean — о выступлении на BM Fest, новом материале и митингах

24 августа в Измайловском парке пройдет Booking Machine Festival, на котором выступят Lil Skies, ATL, Pouya и многие другие. Loqiemean рассказал в эфире STUDIO 21, как готовится к фестивалю, чего ждать от его ноябрьского концерта в Adrenaline Stadium и почему он считает важным посещать акции протестов.
О первом фильме:
Первый фильм, который я посмотрел и который мне подарили родители, был «Кто подставил кролика Роджера». У самого кролика была очень крутая женщина. Не помню, как ее звали, но у меня был первый стояк. Красное светящееся платье, рыжие волосы — это было чудо анимации. Мне было пять лет.
О снах:
Мне снится до фига странных снов. Вспомнил один, но не могу о нем рассказать, потому что это слишком дикая хуйня. Что касается очень тупого сна — мне приснилось, что мы работаем на студии со Скрипом. Пацаны из наших команд все вместе сидят, что-то наигрывают, и тут Скрип резко говорит: «Ну-ка все нахуй съебались, съебались отсюда, ушли!». После этого мы вдвоем допиливали трек, причем я даже слышал эту песню. Было клево, но потом я проснулся. Я не буду напевать мотив, потому что я его, возможно, еще использую. И потом меня будут обвинять в байте песен Скриптонита, которые даже не вышли.
На самом деле, это четкая тема, может что-то пригнать. Я могу лечь спать буквально на полчаса, а потом встать и писать.
О новом альбоме:
В следующем году выйдет новый альбом, и я уже предупредил фанов, что ухожу из медийного пространства на некоторый период после тура. В январе и весной не будет ни туров, ни вьюх, чтобы оставить время на запись альбома. Я уже снял дом на март 2020 года: три этажа, студия, чтобы завалиться туда с пацанами и записать весь материал. Дом находится в Подмосковье, это достаточно дорого, но новые высоты, которые ты должен достигать, такие масштабные, что нельзя ограничиться просто домашней записью. Я не могу бегать по студиям и записывать все в разных точках, мне надо конкретно поработать над очень-очень плотным релизом. Не разбегаться, как в случае с «С.Э.А.», на 21 трек, а сделать все плотно.
О проекте Gruppa Skryptonite:
3 числа я гонял на Пикник «Афиши», и там застал выступление Скрипа. Он очень клево работает, и мне нравится, что у него сейчас появилась возможность не париться о количестве аудитории, которую он собирает. Он просто делает то музло, которое хочет делать, что позволяет реализоваться всем пацанам и девчонкам, которые есть в его коллективе.
Еще забавная фигня: в его коллективе есть два чувака из Томска, которых я очень давно знаю. На бэк-вокале девочка из группы Jack Wood. Это команда, которая давно играет гранж-рок, еще с Томска, с 2006-2007 года. И есть один чувак, который у Скрипа звукарем работает. Еще Cvpellv, который тоже со Скрипом так-сяк, и получается, что мир очень тесен.
Об интервью:
Почему я очень часто такой напряженный на вьюхах? Да потому что есть концертное агентство, куча чуваков, которые с тобой знакомы, куча инсайдов, которые ты вовремя не можешь рассказывать, и в итоге это все стоит каким-то комом в горле. Ты начинаешь тупить, подбирать слова, чтобы лишнего не сказать, кого-то не подставить, себя не подставить тем, что кого-то подставил. В общем, хочешь быть хорошим человеком, а в итоге сидишь с косным языком. Тяжело, конечно, в этом плане.
О сотрудничестве с BM:
Это похоже на ответственность, которую ты несешь как родитель, когда не материшься при ребенке, например. Считается ли, что ты при этом ограничен в свободе? Да, но это же из благих намерений. Как-то так. Я не чувствую, что меня что-то блочит.
Естественно, сейчас лейблы не нужны, это стало понятно еще лет 5 назад. Стриминг решает вообще все. Просто нужен какой-то капитал, который ты вкладываешь в запись, в видео, в организацию тура и тому подобное.
Почему мне удобен BM? Потому что ребята грамотно организовывают концерты. Пока работает этот алгоритм, ничего не сломается. Это достаточно большая работа: созваниваться с площадками, закупать билеты всей моей команде, а там восемь человек, на каждого снять отель, хату какую-то. Нужно все это продумать, сделать визуализацию, а для этого нужна большая команда. Один ты ничего не сделаешь. И таким образом, даже не будь у тебя лейбла и концертного агентства, ты все равно не будешь независимым, потому что у тебя будет еще куча людей, которых ты будешь кормить, и с которыми будешь связывать свой график.
О лейбле Black Star:
Работать с Black Star — чтобы я выступал на корпоративах, и это были мои единственные концерты? У меня уже достаточно кэша, а когда у тебя достаточно кэша, тебя нельзя купить.
У каждого же есть лимит того, что он хочет. Представь, что ты себе взял дом, маме взял дом — максимальные траты. Следующее, что ты будешь делать, это вкладываться в благотворительность и работать уже на окружающий мир.
О целях:
Я хочу глубже изучить теорию музыки, научиться делать такие же ходы, как делал в свое время Фредди Меркьюри с Queen, такая тема. Хочу купить максимально много прибамбасов своей команде, чтобы им было удобно работать. Сейчас я взял вокальный процессор и думаю, как его коммутировать — не буду сейчас вдаваться в подробности, это скучные разговоры. Просто моя цель — увеличение капитала. Не капитала как бабок, а капитала как возможности.
И кстати важный момент: у меня есть песни, в которые я уже не верю. Точнее, это не резонирует со мной в данный момент. Когда мы меняем аранжировки на лайвах, мне бывает тяжело перестроить вокал, потому что сейчас я умею делать это правильно, а тогда я подавал материал неправильно, на выдохе, задыхаясь и так далее. Это бывает очень сложно, это большая работа.
Где-то год назад я заново открыл для себя Muse и Мэттью Беллами, смотрю, как они работают на сцене и втроем выдают такой звук. Смотрю на его фальцет, как ровно он все поет, одновременно играет на гитаре, и думаю: «Нельзя же оставаться на том уровне, на котором ты есть сейчас».
О смене звучания:
Когда зарубежные рэперы заявляют: «Ой, я делаю новый звук», они начинают работать не с Ronny J, а с каким-нибудь другим битмейкером. Для них это смена звука, а для меня несколько другое — делать крутые ходы, модуляции, переходить из одной тональности в другую, добавлять хоровые элементы, элементы классической музыки. Не просто семпл скрипочки, а конкретные мощные переходы.
О Lil Nas X:
Lil Nas X я пока обходил стороной, чтобы не слушать его, пока он на хайпе и везде-везде-везде. Причем я послушал его EP-шку и мне показалось, что она прям стоящая, но мне не хотелось влезать в это сейчас. Мне кажется, что он очень талантливый чувак, который раскроется где-то через год-два, именно на топ. Понятно, что сейчас у него стреляют все его новые синглы — c Cardi B хороший трек. Но я говорю о том, что нельзя так быстро стрелять, потому что в итоге ты не успеваешь за материалом.
На 2020 год я решил весной не делать тур, потому что мне нужно время, чтобы работать над музыкой. А, как я понимаю, у Lil Nas X ни фига этого времени не было.
Вспомни, как было с Desiigner: вот Канье взял его на лейбл, все замечательно, Desiigner делал до фигища музыки, у него в сниппетах было очень много крутого материала. В итоге пацана запрягли: все, ближайшие три года ты будешь каждый день катать туры, каждый день выступать на корпоратах, фестивалях, и у тебя не будет времени, чтобы просто заняться альбомом. Ну и загубили пацана.
О новой музыке:
Я слушаю «Supermassive Black Hole» нонстопом. А среди нового музла — я что-то чекаю, но мне не заходит. Мне понравился альбом Slipknot, «Unsainted» — очень крутой трек. Этот альбом я послушал у них первым в своей жизни. Мне, опять-таки, не нравилось, что это слушают все, и мне не хотелось с этим соприкасаться.
О Booking Machine Festival:
Будут очень клевые визуалы. Многие жаловались на две сцены — видимо, ребята, которые не были на фестивалях. Потому что я помню, как приезжал на AFP в 2014 году, носился между Dub FX и Skrillex. И как бы ноль проблем при том, что был ужасный дождь, и из-за этого везде было дерьмище. Видел фотки с «Нашествия», где люди падают в грязь бухущие? Как-то так проходят обычные фестивали, так что зря люди жалуются.
Да клево все будет. Мы готовим крутую программу, плюс куча артистов, которых ребята слушают, плюс приезжает Fat Nick, вроде как в первый раз.
Я бы хотел послушать ATL стопудово, потому что у него очень крутые лайвы, Markul хотел бы послушать, но многих не успею. Souloud бы послушал, потому что он с джаз-коллективом выступает, у него клево выходит.
У меня будет угарный визуальный образ, я специально взял себе костюм, потратил энное количество денег. Никто еще в такое не одевался на русской сцене.
О выступлении Oxxxymiron на BM Fest:
Я стараюсь Мироныча не докалупывать по новому материалу, но думаю, что, если он выходит спустя такое количество времени, он покажет что-то новенькое.
О возрасте:
Люди удивляются, когда узнают, что мне 25 лет. Они все время говорят: «Блин, я думал, ему 30-ка или 35» или еще чего. Но стоит мне отрастить волосы и немножко скрыть свои залысины, и вот люди уже начинают верить, что мне 25. А еще у меня постоянно затекшее, опухшее лицо. В прошлом году я брился на лысо и выглядел буквально как мой батя или Брюс Уиллис в худшие годы. Я выгляжу лет на 30, как уже бывалый мужик, который клал рельсы на трассе Томск-Якутск.
Об отношении к силовым структурам:
Нужно понимать, что есть разные категории. ФСБ занимаются вопросами антитеррора, контрразведки и тому подобного, вопросами интервенции по большому счету. Армия России защищает страну от военной интервенции, полиция у нас работает с гражданами, а Росгвардия работает на Путина.
При прочих равных, полиция — самый легитимный орган, приближенный к людям. То есть он должен учитывать интересы именно людей. Остальные работают в интересах правительства. На данный момент полиция у нас работает на государство, хотя должна работать на народ.
О детской мечте:
Я в детстве хотел стать актером. Помню, я играл пирата в «Бременских музыкантах», когда мне было 5 лет. Я выступал перед трехлетними и думал: «Сейчас я вам покажу». Причем пирата не было в «Бременских музыкантах», мне просто придумали роль. Мне тогда сделали бороду, и я подумал: «Блин, как круто!». Но с актерством не зашло и со временем я подумал о музыке.
О митинге 10 августа:
Для меня это не первый митинг, я был на четырех до этого. Я и 3 августа был на несогласованном митинге — марше по Бульварному кольцу. 10-го было клево, подключились очень многие медийные личности наконец-то. Как написал Дудь, стыдно быть аполитичным.
По большому счету, политика — это не какой-то вопрос, который решается здесь и сейчас. Это русло реки, по которому мы плывем все вместе. Когда люди начинают осознавать, что то, что происходит вокруг, это в том числе и их ответственность, наступают очень хорошие времена. Потому что выросло молодое осознанное поколение, которое может смело заявить: «Мы делаем страну, нам разбираться со всем тем говном, которое нам оставляют».
Технология и политика определяют прогресс государства. Мы отвечаем за культуру. В плане культуры я рад, что можно избавляться от старых устоев, давать людям мыслить свободно, чтобы не трогали ЛГБТ-сообщество, чтобы не было расового вопроса. Хотя, на самом деле, в России с расовым вопросом намного проще. После Болотной, когда закончились все движухи с националистами, этот вопрос не стоит остро.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О том почему, если ты считаешь, что мирные митинги это бесполезно, то ты тупой ебанат: Если мы рассматриваем транзит власти в рамках силового воздействия, то о легитимности можно забыть сразу. Силовой транзит власти даст места только тем, у кого силового ресурса больше. Так вот, когда рандомное ЧОП будет стрелять в людей надеяться будет не на кого. Разве что на какой–то другой ЧОП или частную армию, которая навряд ли после победы спросит «ну, говорите, что делать дальше?». Соблазн сменить один авторитарный режим на другой слишком велик. 2. Воевать с ментами – тупо. Это абсолютно так же на руку власти : мы там чо то между собой ебашимся, они кайфуют. С ментом без шлема ты окажешься в одной и той же пивнухе на следующий день, а с чиновниками, которые отдают приказы — нет. Очень сложно причинить человеку вред: для этого ты должен его ненавидеть. Стоит информировать и убеждать ментов в том, что они творят хуйню и объяснить, что на стороне народа они станут героями, а не останутся ублюдками. С такими сомнениями куда тяжелее бить девушку в живот. Ну, а убеждать легитимный силовой ресурс перейти на сторону протеста куда проще словами, чем кирпичом в голову. Им не обязательно идти на кремль (опять таки, кто откажется от соблазна тирании в случае победы), им достаточно для начала заминать дела, а то и не открывать их вовсе. За своё говно менты должны ответить безусловно. Только не институт полиции, а конкретные люди, вот я это к чему. Институт полиции надо оздоравливать. Я рассуждаю о функциях полиции в идеале (при прочих равных, ну или в правовом поле, как хотите) 3. Мирный протест увеличивается, витрины не ломаются, обычные граждане не страдают, а значит гражданское общество долбится рогами туда куда надо, а не между собой. Теперь нужен диалог с властью : на митинг должны приходить чиновники и отвечать за свою хуйню, а не сбегать в отпуск. Поэтому давайте вместе заниматься пропагандой здравого смысла помимо оппозиционных каналов ещё и по монополизированными государством каналам сми (та же наружка пропала чот), выдвигать четкие требования и настаивать на появлении ответственных за проёбы чиновников на митингах. (продолжение в коментах)👇🏼 Ph @zolotovphoto
О планах:
Планы, касающиеся ближайшего будущего — это концерт в Москве 4 ноября в Adrenaline Stadium. Наконец-то я исполню свою мечту и сделаю полноценное, крутое визуальное шоу. Мы в принципе с Roho сделали это на весеннем концерте, был крутой визуал и лазеры. Но сейчас это будет прям ух-ух-ух, это будет шоу, продуманное от начала и до конца с небольшим сюрпризом в конце и, возможно, с новым материалом. До конца тура выйдут еще два новых сингла.