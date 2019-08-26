Вышел трейлер «Look Mom I Can Fly» — документального фильма о Travis Scott

В скором времени Netflix выпустит документальный фильм «Look Mom I Can Fly», рассказывающий о творческом пути Трэвиса Скотта от участия в компиляции лейбла G.O.O.D. Music в 2012 году до лидерства в чарте Billboard и стадионных концертов. Трейлер можно посмотреть уже сейчас — это двухминутное видео, анонсирующее погружение не только в творческий процесс Жака, но и в его семейную жизнь. В частности, в период, когда Скотт стал отцом и записал номинированный на «Грэмми» альбом «Astroworld».

На прошлой неделе Трэвис раздал своим фанатам в Хьюстоне несколько VHS-версий трейлера, и вполне возможно, что скоро на его сайте появится новый мерч, посвященный «Look Mom I Can Fly».