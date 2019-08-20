Logic диссит таблоид TMZ в новом фристайле «No Pressure»

Logic вернулся с новым видео «No Pressure Freestyle», в котором сообщил, что готовится стать отцом, а заодно анонсировал сиквел своего дебютного альбома «Under Pressure». «Сюрприз! Скоро у меня появится сын. К черту TMZ, у них не получится сделать из этого сенсацию», — читает Logic в конце трека. «No Pressure» — это новое прочтение легендарного хита J Dilla и группы The Pharcyde «Runnin», вышедшего на альбоме 1995 года «Labcabincalifornia».

В начале месяца Logic выпустил клип на совместную с Gucci Mane песню «Icy»: по сюжету рэперу звонит глава его лейбла и убеждает слегка мненить имидж, чтобы повысить продажи. Трек «Icy» вошел в альбом «Confessions of a Dangerous Mind», третий релиз в дискографии Logic, возглавивший чарт Billboard.