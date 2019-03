Logic анонсировал альбом «Confessions of a Dangerous Mind»

Logic сообщил в твиттере, что его новый шестой альбом будет называться «Confessions of a Dangerous Mind», а также выложил видео в поддержку предстоящего релиза. В нем он читает о противоречивых чувствах, возникающих у артиста, когда его мечта становится явью — про ощущение незащищенности и опасность раздутого эго. Несмотря на мрачный антураж, видео завершается на позитивной ноте — Logic советует всем «отложить самомнение на полку», но все же любить себя («Put your ego on the shelf/And remember: love yourself»).

Последний альбом Logic «Young Sinatra IV» вышел в сентябре — это финальная часть серии микстейпов «Young Sinatra». В нем он традиционно противопоставляет себя модным музыкальным тенденциям, а на одной из песен («Wu-Tang Forever») собраны все ныне живущие участники группы Wu-Tang Clan.