Книга Logic стала главным бестселлером по версии New York Times

Logic — первый рэпер, чья художественная книга «Супермаркет» стала лучшей в списке бестселлеров, составленном редакцией New York Times. Это история об уставшем от рутины работнике супермаркета по имени Флинн, который, приехав на работу, оказывается на месте преступления. Книга была опубликована под настоящим именем Logic — Бобби Холл — и появилась в продаже в конце прошлого месяца.

«”Супермаркет” похож на “Голый завтрак” и “Полет над гнездом кукушки”, как если бы они встретились в “Бойцовском клубе”», — охарактеризовал книгу Logic писатель-фантаст Эрнест Клайн.

Специально к выходу «Супермаркета» Logic записал одноименный инди-рок-альбом в соавторстве с Маком ДеМарко. Pitchfork, тем не менее, не высоко оценил его старания, поставив альбому 2,9 баллов из 10 возможных.