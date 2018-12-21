Lizer — о сингле «Корабли», одиночестве и смене звучания

В ноябре мы смотрели клип на лид-сингл альбома «Teenage Love» — «Пачка сигарет», снятый режиссером Алиной Пязок. Сегодня у Lizer вышел новый трек «Корабли», перекликающийся по настроению с предыдущей работой. По словам самого артиста, в «Кораблях» он говорит о непонимании и одиночестве в кругу близких людей. Мы поговорили с Lizer о том, что его вдохновляет и почему его музыка зачастую получатся такой мрачной.

Об изменении звучания после выхода «My Soul»:

«My Soul» получился ровно таким, каким я чувствовал себя на том этапе. Я был неопытным, не разбирался в людях. После выхода этого релиза в моей жизни происходили очень неприятные ситуации, которые заставили меня повзрослеть, переосмыслить своё отношение к музыке и взгляды на жизнь.

Я очень много работаю над собой, причем не только в музыкальном плане. Любой человек, который работает над собой во всех направлениях, рано или поздно меняется и приходит к чему-то новому. Я считаю, что это нормально для моего возраста: 18-22 — это возраст, когда люди кардинально меняются, если, конечно, у них есть мозги и стремление совершенствовать себя.

О сингле «Корабли»:

В треке «Корабли» я говорю о недопонимании между мной и девушкой. Порой даже самые близкие люди не в силах понять, что я чувствую, что хочу сказать. Я как будто тону внутри себя, но никто этого не слышит. От этого, естественно, становится ещё больнее. Я написал в этом треке ровно то, что чувствовал — отчасти я чувствую это и сейчас. Я вообще считаю, что люди не особо хотят слышать о твоих проблемах. Всем по большей части всё равно, а те, кто тебя слушает, в основном просто делают вид. Я, конечно, обобщаю, но, к сожалению, это так.

О настроении своей музыки:

Я приучил себя писать только о том, что переживаю, чувствую, при этом никогда не преувеличивая. Я мало общаюсь с людьми. Если честно, в последнее время вообще нет особого желания делиться с кем-то своими переживаниями, поэтому всё это копится внутри меня. Очень хорошо, что есть музыка, в которую я могу всё это вылить. Не знаю, что бы я без неё делал. Почему она получается мрачной? Наверное, потому, что я трезво смотрю на мир, на людей и их поступки. И мне очень грустно от того, что многие вокруг такие конченые. Просто пустые и безразличные внутри люди, зависимые от социальных сетей, чужого мнения, одежды, пафоса, денег. Это очень грустно. В таком обществе я чувствую себя одиноким. Но лучше быть одиноким, чем быть частью этого общества. Особенно грустно становится, когда ты понимаешь, что вряд ли что-то изменишь.

Кроме того, очень много внутренних, личных проблем, о которых я сейчас не хочу рассказывать. Всё это в сумме влияет на моё творчество.

О клипе на «Корабли»:

Мы уже думали по поводу клипа на «Корабли». Возможно, он будет, но пока не знаю, когда. Сложно представляю его визуализацию на данный момент, но я уверен, что если видео будет, оно будет таким же атмосферным, как «Пачка сигарет».