Lizer — об альбоме «Не Ангел», новом этапе в творчестве и работе с Little Big

В эфире STUDIO 21 Lizer рассказал о сотрудничестве с Little Big и изменениях, которые произошли с ним за последний год. В частности, он объяснил, почему «Не Ангел» нравится ему больше, чем «My Soul», и поделился мыслями о новом поколении рэперов.

Об альбоме «Не Ангел»:

Всегда хочется взлететь в душе, но вокруг тебя постоянно что-то приземляет, и сделать этого практически не получается. Об этом некоторые треки с альбома.

Изначально обложка — что-то вроде отсылки к одной творческой деятельнице, она делала примерно такие же композиции с людьми, со стульями, с мебелью. Суть обложки в том, что стул — для слушателя, которому я рассказываю свою историю, а сзади просто собрались зеваки, которые на это смотрят.





О Little Big:

В определенный момент присоединение к Little Big нереально помогло мне, я очень сильно им благодарен. В плане музыки — практически все биты с нового альбома я писал со звукорежиссером Little Big Виктором Сибрининым. Кроме того, улучшилась визуализация — клипы, оформление, обложки, всё стало намного качественнее, симпатичнее.

Ребята позвали меня в клип «Punks Not Dead», я там лежал в гробу. И после этого мы познакомились и понравились друг другу. Я познакомился с Илюхой Прусикиным, с Алиной Пязок, с остальными ребятами, и сейчас двигаемся вместе.

Что касается музыки Little Big, я такое не слушаю, но всё равно это очень круто.

О своей музыке:

Раньше я всё делал с закрытыми глазами — пофиг, выпущу. Даже когда я понимал, что треки не очень, я все равно их выпускал. Раньше это была детская музыка, но я и сам был не особо взрослый. Естественно, сейчас я эту музыку ни на концертах, нигде не исполняю, потому что там все настолько на поверхности и настолько просто, что сейчас меня это не устраивает.

Но я кайфовал с каждой песни последнего альбома и кайфую сейчас.

О прошлом:

Я делал очень много вещей, за которые мне не то чтобы стыдно, но неудобно перед собой. Прошел год, и очень многое поменялось. Сейчас я бы в жизни не стал поступать так, как поступал тогда. Я просто немного запутался в себе. До занятия музыкой я был нормальным пацаном, а потом, когда я внедрился в эту индустрию, она меня немножко поменяла, и я пошел слегка не по тому пути. Но сейчас я вернулся на свой путь.

О работе с Алиной Пязок:

Мы как-то сразу сошлись, как только познакомились. У нас очень похожие взгляды на многие вещи и примерно одинаковое состояние души. Ну, у нее это осталось в прошлом, когда ей было лет 20. Она меня очень хорошо понимает и всегда знает, чего я хочу.

Об атмосфере клипов:

Мне больше нравятся окраины Москвы, чем центр. Это что-то родное для меня, потому что я гуляю только у себя по району. Я нигде не тусуюсь и не езжу в клубы, и там меня окружают эти самые многоэтажки. Мне нечего передавать кроме того, что я вижу перед собой. Ты гуляешь по этим местам с пацанами или один, проникаешься этой атмосферой, и это всё выливается в творчество. Сейчас я уверен, что никогда не буду разбрасывать деньги в клубе и читать о том, что у меня крутая машина.

Можно написать сколько угодно песен о том, что происходит у тебя внутри, или о том, что происходит вокруг, в обществе, и я предпочитаю писать об этом, чем о какой-то лакшери жизни, о которой сейчас пишут 90% всех исполнителей. Поэтому я не особо проявляю уважение к нашей новой индустрии. Никакого негатива ко всем пацанам, но я предпочитаю продвигать своё видение.

Об ответственности перед слушателями:

Политику я не затрагиваю, но, если говорить про общество, меня напрягает очень много вещей в том, какие ценности приобретает новое поколение. Я, конечно, обобщаю, но в основном это просто ужас, очень грустно смотреть. Молодому поколению подают пример популярные личности, и этот пример ужасен: никаких моральных ценностей, ничего абсолютно. Я эту ответственность понимаю, и я изначально по-другому воспитан. Грубо говоря, мне не нравится любая погоня за финансами и постоянное обсуждение кого-то.

О группе «Нервы»:

Мне нравится группа «Нервы». Они входят в число лучших чуваков для меня лично. Я слушаю их музыку и дружу с ребятами. Женя Мильковский очень крутой чувак, у нас тоже очень схожие взгляды на мир. Недавно они собрали полный Adrenaline Stadium, всем было классно.

Об отменах концертов:

Я считаю, что творчество должно быть свободным, и ты можешь в нем излагать что угодно. Только если ты не пропагандируешь фашизм или национализм, не оскорбляешь религию или что-то еще. То, что происходит, — неправильно, но я не уверен, что мы можем что-то изменить, учитывая сегодняшнее положение.

О байте:

Я считаю, что такого быть, конечно, не должно, но мы все совершаем какие-то ошибки. Когда-то эту ошибку совершил я, теперь ее совершил кто-то другой. Я отнесся к этому как к уроку в своей жизни.

Я не думал, что это будет настолько страшно, но я это сделал, и об этом узнал весь интернет. Ни на кого, кроме себя, я не обижался и не злился. Поэтому сейчас я сторонюсь таких вещей и всё, что делаю, пытаюсь создавать сам. My fault, короче.

О борьбе:

Занятия борьбой повлияли на мой характер, развили мужские качества. Я не все свои тренировки проводил в Москве, часто ездил в Дагестан, тренировался в Осетии, а там немного по-другому все это проходит — там реально воспитывают мужчин. И я благодарен своему отцу за то, что он какое-то время заставлял меня, какое-то время я сам хотел, планировал даже на Олимпийские игры поехать. Я профессионально занимался этим, а не просто для себя. Мне даже снится последние пару месяцев, как я на соревнованиях борюсь. Скучаю по профессиональному спорту, но многое изменилось, и я не жалею о том, чем сейчас занимаюсь. Но я все равно стараюсь совмещать музыку со спортом.

О близких людях:

Я бы не сказал, что я селеба, к которому все пристают. Я всегда нормально отношусь к людям, которые подходят фоткаться, могу пообщаться, в этом проблемы нет. Просто из-за каких-то проблем в обществе, которые меня бесят и раздражают, я решил ограничить свой круг общения до минимума — моих близких друзей и семьи. В том числе ребята из Little Big мои друзья, больше ни с кем предпочитаю ничем не делиться.

Вообще я не особо люблю медийность и на интервью хожу исключительно для того, чтобы что-то рассказать своему слушателю, потому что нигде больше нет такой возможности.

О навязчивых фанатах:

Было время, когда во двор, где я жил с родителями, постоянно приходили чуваки и сидели там. Тогда меня это бесило, но сейчас многое поменялось, и проблем особо нет с этим. Естественно, не по кайфу, когда люди знают, где ты живешь.

Об альбоме «My Soul»:

В «My Soul» у меня просто детство играло в одном месте, и там всё было сделано тяп-ляп, поскорее бы выпустить. Я считаю это начальной точкой моей карьеры. Потом в жизни стали происходить разные ситуации, я повзрослел резко, многое обдумал, понял, что я делаю неправильно и что я мыслю немного не так. Естественно, меланхоличное состояние внутри было всегда, и сейчас я понял, что хочется излагать его в свое творчество, потому что есть люди, которые чувствуют то же самое и идут за мной.

О сравнениях с Цоем:

Я не вижу никакой почвы для таких сравнений. Ну, «Пачка сигарет», окей. И то я этот трек написал, никогда не слушая Цоя. Я знал, что есть такая песня у него, но не думал о ней, когда писал. После моей ситуации люди еще долго будут пытаться меня с кем-то сравнить.

Я никогда не слушал русский рок, только Эминема. 50 Cent был в начале, когда я был совсем мелким, потом брат показал мне трек «The Way I Am», и я по сей день являюсь фанатом.

О «Вечернем Урганте»:

«Ургант» — вообще хорошая передача, мне она нравится. Но главное, из-за чего я туда пошел, это мои родители и родственники, которые живут в Дагестане. Они вообще не могут до конца поверить, что такое возможно. Для старшего поколения это показатель.