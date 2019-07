Jay-Z и Kendrick Lamar появятся на альбоме, вдохновленном «Королем Львом»

В новом ремейке «Короля Льва» Beyonce озвучила львицу Налу, а также стала куратором альбома, вдохновленного фильмом. В него войдут 14 треков, среди которых песни Jay-Z, Kendrick Lamar, Pharrell, Tierra Whack и недавний сольный сингл Beyonce «Spirit». Пластинка будет доступна на всех стриминговых площадках 19 июля.

Chance The Rapper не участвовал в записи релиза (видимо, потому что был занят собственным альбомом), зато приложил руку к созданию фильма. «Я вырос в полном восторге от всего, что связано с «Королем Львом»: смотрел все три фильма и шоу Тимона и Пумбы, обожал бродвейскую пьесу и ее саундтрек», — рассказал Ченс. «Не имеет смысла говорить, что этот фильм оказал огромное влияние на всю мою жизнь. Поэтому, когда мой бро (Дональд Гловер) получил роль Симбы, он сделал офигенную вещь: попросил режиссера Джона Фавро пригласить меня в роли консультанта».

Треклист:

1. “Bigger” featuring Beyoncé

2. “Find Your Way Back (Circle of Life)” featuring Beyoncé

3. “Don’t Jealous Me” featuring Tekno, Yemi Alade, Mr. Eazi

4. “Ja Ara E” featuring Burna Boy

5. “The Nile” featuring Beyoncé and Kendrick Lamar

6. “Mood 4 Eva” featuring Beyoncé, Jay-Z and Childish Gambino

7. “Water” featuring Salatiel, Pharrell and Beyoncé

8. “Brown Skin Girl” featuring Blue Ivy Carter, SAINt JHN, WizKid and Beyoncé

9. “Keys to the Kingdom” featuring Tiwa Savage and Mr. Eazi

10. “Otherside” featuring Beyoncé

11. “Already” featuring Beyoncé and Shatta Wale

12. “My Power” featuring Tierra Whack, Beyoncé, Busiswa, Yemi Alade and Moonchild Sanelly

13. “Scar” featuring 070 Shake and Jessie Reyez:

14. “Spirit” featuring Beyoncé