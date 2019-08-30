«EXIT» — новый альбом московского фрешмена Lilgrughill

На фитах — Lizer, i61, Rocket и Marco-9

Lildrughill — молодой трэп-исполнитель, близкий к участникам экс-объединения Bound. В частности, над его новым альбомом «EXIT» работал продюсер Fresco, а в списке гостей отметились Rocket и Marco-9. Среди других продюсеров, ответственных за звучание релиза, — небезызвестный BlackSurfer, автор музыки к трекам May Wave$, Flesh, Bumble Beezy и других.

Кроме того, в альбом вошел фит с Lizer «Отдай себя», и это не первый коллаб с Арсеном для Lildrughill (более ранние совместки — «На краю» и «La Defense»).

Lildrughill охарактеризовал релиз так: «EXIT» — это выход из зоны комфорта, устранение прошлого и его призраков, абсолютно новый этап. При создании я старался максимально креативно подойти к работе. В него вложено абсолютно всё: средства, силы, а самое главное в этом проекте лежит вся моя энергия за этот промежуток времени. <…> В альбоме мои взгляды, мое мнение на происходящее вокруг, мои личные переживания».