Lil Yachty говорит «нет» группиз («Я не так воспитан»)

На прошлой неделе Lil Yachty не на шутку разозлился, когда его обвинили в ухаживаниях за 16-летней рэп-дивой Bhad Bahbie. Поводом послужило то, что Yachty подарил Даниэлле цепь с бриллиантами стоимостью более 53 тысяч долларов. «Вы сумасшедшие нигеры, моей кровной сестре 15, а в июне ей исполнится 16», — написал он. Yachty давно дружит с Bhad Bhabie, а на ее дебютном альбоме «15» можно найти их совместный трек «Gucci Flip Flops».

После этой ситуации Lil Yachty решил рассказать всем, какой он на самом деле хороший парень, чтобы подобных вопросов больше не возникало. Рэпер написал в твиттере, что группиз — не для него, потому что в детстве ему прививали другие ценности. «Мне жаль женщин, которые надеются переспать со мной в первую же ночь после знакомства, потому что я не так воспитан», — гласит пост артиста.