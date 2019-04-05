«Hey Julie» — новинка от давних друзей Lil Yachty и Kyle

В 2016 Lil Yachty и Kyle записали мультиплатиновый сингл «iSpy» и, спустя три года, решили повторить успех. Их новый совместный трек называется «Hey Julie» — это история двух молодых рэперов, которые наконец-то прославились и получили все, о чем мечтали — в первую очередь, фанаток. В роли режиссера выступил Lonewolf, снимавший клипы для Lil Xan, MadeinTYO и Yung Bans.

После выхода сингла «iSpy» оба артиста не теряли времени даром: Kyle выпустил пластинку «Light of Mine», а Yachty — альбомы «Lil Boat 2» и «Nuthin’ 2 Prove». Последний, кстати, похвалил Дрейк, чем Yachty очень гордился: «Я не просил его постить мою музыку, он сам это сделал, и это офигенно», — рассказал Lil Boat в интервью Billboard.