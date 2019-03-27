Тетрадь с черновиками Lil Wayne продают за 250 тысяч долларов

На продажу выставлена старая тетрадь Lil Wayne, которую он вел в возрасте 17 лет. В ней собраны черновики разных песен, включая «I Feel» и «We On Fire» группы Hot Boys, участником которой был молодой Weezy. При этом на одной из страниц схематично изображена голова R. Kelly. Продажей тетради займется компания Moments In Time — официальный дилер звездных автографов и памятных вещей. Начальная цена — 250 тысяч долларов.

TMZ пишет, что тетрадь была найдена в автомобиле, некогда принадлежавшем лейблу Cash Money Records, и пережила ураган Катрина в Новом Орлеане.

В феврале Moments In Time продали тетрадь с черновиками Drake, в которую он записывал рифмы в период с 2002 по 2005 год, за 32 с половиной тысячи долларов.