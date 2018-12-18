Lil Wayne выбирает между Nicki Minaj и Rihanna

В последнее время Lil Wayne активно рекламирует ром Bumbu, и частью промо-кампании бренда являются ролики, в которых рэпер отвечает на самые неожиданные вопросы фанатов. Вчера вышло первое видео, где Wizzy пришлось сделать выбор — Nicki Minaj или Rihanna. Ответ вряд ли удивит фанатов Уэйна — он предпочёл Nicki. «Мы бы отправились в студию, чтобы записать прекрасную музыку, а потом поехали бы в другое место, чтобы заняться ещё кое-чем прекрасным», — заявил артист.

Из вопроса про Nicki Minaj и Rihanna плавно вытекал следующий — настоящая задница или импланты? И тут Уэйн тоже сделал вполне предсказуемый выбор: «Извините, только настоящие задницы». Wizzy также поделился своим мнением относительно термина «side bitch». По его словам, это словосочетание было придумано только для одной девушки: «Если у тебя 20 side bitches, твоя женщина не будет из-за этого беспокоиться. Но ты знаешь, что среди них есть одна, которую она действительно не переносит. Это и есть side bitch».