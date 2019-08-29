Lil Wayne рассказал, что закончил альбом «Funeral»

Lil Wayne готов выпустить новый альбом «Funeral» и ждет одобрения лейбла — об этом он рассказал в интервью радиостанции Q93.3. По словам Wizzy, пластинка выйдет до конца этого года. «Ты знаешь, как это работает. Мой альбом закончен. Просто Маку (Мак Мейн — глава Young Money) нужно озаглавить парочку треков», — пояснил Wayne.

Предыдущий альбом «Tha Carter V», над которым Wayne работал на протяжении шести лет, вышел в прошлом году. На нем можно найти фиты с XXXTentacion, Nicki Minaj, Kendrick Lamar, Travis Scott и даже дочерью рэпера — Reginae Carter. Но главным источником откровений на этом альбоме стала мама Lil Wayne — Jacida Carter. В частности, в треке «Used 2» она пытается осмыслить попытку суицида, которую Wayne совершил в 13 лет.