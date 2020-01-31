Lil Wayne выпустил альбом «Funeral»

Lil Wayne выпустил альбом «Funeral» с фитами Big Sean, Lil Baby, 2 Chainz, Jay Rock, XXXTentacion и многих других. Это первый релиз артиста с момента выхода «Tha Carter V» в 2018 году. Этим летом Wayne успел съездить в тур с blink-182, записаться с Travis Barker и Rick Ross, а осенью заявил, что почти закончил работу над новой пластинкой.

«Если говорить о том, что нового я привнес в этот альбом, — рассказал Lil Wayne в интервью радиостанции Q93.3, — я постарался сделать релиз, который звучит более современно. Я говорю прежде всего о добавлении хуков, я вечно о них забываю. Кто-то должен зайти в студию и остановить меня, сказать: «Здесь должен быть хук».