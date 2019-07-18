Lil Wayne рассказал об альбоме «Funeral»

В прошлом году Weezy вернулся с релизом «Tha Carter V», над которым работал на протяжении шести лет. В этом году он планирует выпустить пластинку «Funeral», о которой рассказал в недавнем интервью XXL. В частности, он упомянул, что в альбом войдет коллаборация с Lil Baby «I Do It». «Мне понравился его голос, он напомнил мне молодого меня», — рассказал Wayne о встрече с Lil Baby на студии в Нью-Йорке. «Потом я заценил его мелодии и послушал, о чем он читает: он рассказывает о борьбе — о реально важных вещах».

Кроме того, Wayne назвал нескольких продюсеров, которые помогают ему в работе над релизом. Среди них — MonstaBeatz, London on da Track и объединение The LoopHoles (это группа продюсеров, которые ранее сотрудничали с Young Thug, Future, Wiz Khalifa и Tory Lanez). По словам Weezy, самое сложное для него — сделать музыку более современной. В первую очередь, это касается хуков: «Я просто забываю про хуки, поэтому кто-то должен останавливать мою читку и говорить мне: “Здесь нужен хук”».

Дата выхода альбома «Funeral» пока не известна.