Lil Wayne и Migos обвиняют в мошенничестве

Migos готовятся представить свой новый совместный альбом «Culture III», который должен выйти в ближайшие несколько месяцев. Однако до релиза им предстоит разобраться с одним не самым приятным делом. Мужчина по имени Ramin Natan подал в суд на трио из Атланты и Lil Wayne, обвинив их в мошенничестве. По его словам, он заплатил артистам 500 тысяч долларов за шоу, которые так и не состоялись. Его просьбы вернуть вложенные средства были проигнорированы. Если верить Natan, Migos и Weezy зарегистрировали парочку фейковых предприятий, через которые отмыли полученные деньги. Тем не менее, мужчине придется серьезно проработать доказательства своей версии, потому что пока она звучит не слишком правдоподобно.

Lil Wayne, вернувшийся в прошлом году с альбомом «Tha Carter V», ответил на самые странные вопросы фанатов в нескольких роликах от Bumbu. Он сделал выбор между Rihanna и Nicki Minaj, а также рассказал про бабушкин парик и лучший стриптиз в мире (смотрите их здесь: первый, второй).