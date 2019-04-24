Обнаженные женщины и скрипки в новом клипе Lil Uzi Vert «That’s a Rack»

В апреле Lil Uzi Vert стал подопечным лейбла Roc Nation и сразу же выпустил два новых трека. Сегодня он вернулся с анонсом коллаборации с Chief Keef и клипом на сингл «That’s a Rack». В новом видео, режиссером которого стал FLEX GOD DAPS, Узи танцует среди обнаженных девушек в синем боди-арте.

Несмотря на то, что карьера Lil Uzi Vert теперь находится в руках Jay-Z и его лейбла Roc Nation, судьба альбома «Eternal Atake» по-прежнему неизвестна. Проблема с выходом релиза связана с предыдущим лейблом Узи — Generation Now. Разногласия Саймира с боссами компании начались еще в марте 2017 года — тогда недовольство Узи было вызвано откладывающимся релизом альбома «Luv Is Rage 2». Впоследствии рэпер намекнул, что ситуацию осложняли его излишне теплые отношения с девушкой DJ Drama (по мнению фанатов, инстаграм-моделью Debakii).