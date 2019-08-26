Lil Uzi Vert пообещал фанату 90 тысяч долларов на колледж

В сети распространился ролик, на котором Lil Uzi Vert обещает фанату оплатить его учебу в колледже. Студент Темпльского университета подошел к Узи в торговом центре и, вопреки ожиданиям, не стал пытаться передать ему свой микстейп. Поздоровавшись, он сразу перешел к делу и попросил артиста оплатить его обучение в размере 90 тысяч долларов.

Узи ответил, что может сделать это при одном условии: если парень действительно потратит деньги на образование и закончит университет. В итоге Рахиль Ахмад (так зовут студента) пообещал прислать Узи все документы, подтверждающие его обучение в Темпле, а Узи, в свою очередь, сказал, что переведет ему сумму в полном объеме.