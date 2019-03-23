Lil Uzi Vert снова стал жертвой лейбла

Отношения Саймира Вудса (он же Lil Uzi Vert) с лейблами Atlantic Records и Generation Now не задались почти с самого начала. По словам рэпера, представители звукозаписывающих компаний DJ Drama и Don Cannon проворачивали махинации с его контрактами, откладывали дату релиза дебютного альбома «Luv is Rage 2», а сейчас и вовсе наложили табу на выпуск нового материала.

Это привело к тому, что исполнитель стал в открытую выражать недовольство лейблами в соцсетях («Думаете, я не хочу делать музыку? <…> Как я мог вообще подписать это дерьмо?»). Также он заявил, что удалил полностью готовый проект «Eternal Atake» и «бросает музыку», но впоследствии был замечен на студии, где, по слухам, работает над новым релизом.

Но на этом история не заканчивается — на днях лейблы не дали разрешения на выход 4 совместных композиций с Nav, одна из которых («Habits») должна была попасть на альбом канадца «Bad Habits».

При этом DJ Drama утверждает, что решение Generation Now не связано с деньгами, и он потерял 100 тысяч долларов, отказавшись от релиза совместок с Nav.