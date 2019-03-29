«Free Uzi» — неожиданный дроп от Lil Uzi Vert

Lil Uzi Vert продолжает войну с лейблом Generation Now и его учредителями — Don Cannon и DJ Drama. Основной конфликт заключается в том, что рэпер уже давно не может выпустить свой второй студийный альбом «Eternal Atake». При этом DJ Drama утверждает, что его подопечный в праве залить пластинку на стриминговые сервисы в любой удобный для него момент. Uzi в шутку намекал, что ситуация осложняется его излишне теплыми отношениями с девушкой босса — моделью Бриттани Берд.

Недавно в конфликт вмешался Jay-Z — теперь дистрибьюцией альбомов Uzi будет заниматься его компания Roc Nation. Тем временем автор «XO Tour Llif3» запустил в соцсетях хэштег #FreeUzi и записал одноименную песню, которой пока нет в Apple Music и Spotify по понятным причинам.