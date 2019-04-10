Lil Uzi Vert выпустил два новых сингла

Несмотря на то, что карьера Lil Uzi Vert теперь находится в руках Jay-Z и его лейбла Roc Nation, судьба альбома «Eternal Atake» по-прежнему неизвестна. Тем не менее, сегодня Узи официально выпустил два новых трека — «Sanguine Paradise» и «That’s A Rack», которые были ранее слиты в сеть. Предыдущий сингл автора «XO Tour Llif3» вышел в конце марта и назывался «Free Uzi». Он символизировал борьбу Lil Uzi с лейблом Generation Now и его учредителями — Don Cannon и DJ Drama.

Разногласия Саймира с боссами Generation Now начались еще в марте 2017 года — тогда недовольство Узи было вызвано откладывающимся релизом альбома «Luv Is Rage 2». Впоследствии рэпер намекнул, что ситуацию осложняли его излишне теплые отношения с девушкой DJ Drama — моделью Бриттани Берд.