Lil Uzi Vert назвал причину откладывающегося релиза «Eternal Atake»

Еще в декабре прошлого года во время концерта в Филадельфии Саймир Вудс рассказал, что его второй студийный альбом «Eternal Atake» закончен. На протяжении последних четырех месяцев Lil Uzi Vert сражался с лейблом Generation Now в попытках выпустить релиз: публично «уходил из музыки», призывал начинающих музыкантов не подписывать контракты, диссил компанию на треке «Shell» и при любом удобном случае задевал своего босса — DJ Drama.

Оказывается, все это время релиз откладывался из-за общения Lil Uzi с моделью Бриттани Берд. Они расстались еще в 2016 году (о чем артист рассказал на треке «XO Tour Llif3»), но продолжали общаться, несмотря на новые отношения Берд — с боссом Узи, DJ Drama.

На днях Drama заявил, что Саймир может выпустить «Eternal Atake» хоть завтра, после чего в инстаграме Узи появилась история с подписью: «Если хотите выпустить альбом, то правило №1 — не гуляйте с девушкой босса».

«Eternal Atake» — последний альбом Lil Uzi Vert на Generation Now. После него артист планирует перебраться под крыло Jay-Z и заключить сделку с Roc Nation.