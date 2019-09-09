10 фактов о молодом хитмейкере Lil Tecca

Всего за год Lil Tecca проделал путь от простого школьника, который любит баскетбол и компьютерные игры, до хитмейкера в Billboard Hot-100. «Ransom» уже несколько недель держится в топе музыкальных чартов, а его дебютный проект «We Love You Tecca» занимает уверенное четвертое место в Billboard 200.

Текст: Николай Неверов

Тайлер-Джастин Шарп родился 26 августа 2002 года в городе Куинс, Нью-Йорк. Несколько лет назад он вместе с семьей переехал на Лонг-Айлэнд, где начал выпускать первые треки. Все детство он провел на баскетбольной площадке и за игрой в Xbox. Как признается сам Tecca, из-за большой нагрузки в школе у него не хватает времени на музыку, поэтому рэпом он занимается исключительно по выходным. Пока Джастин штудирует книжки, мы собрали 10 фактов, которые помогут поближе познакомиться с его скромной персоной.

В детстве Тайлер мечтал стать баскетболистом

До того, как «Ransom» попал в топ-10 Billboard Hot 100, Lil Tecca всерьез задумывался о карьере баскетболиста. Парень даже проходил просмотры в команды NBA. По его словам, на летних каникулах он мог целыми днями зависать на баскетбольной площадке Спрингфилдского парка (город Квинз, штат Нью-Йорк). И все-таки победил рэп!

В интервью для Billboard Tecca рассказал о своей несостоявшейся спортивной карьере: «Я правда очень-очень хотел попасть в какую-нибудь команду из ассоциации. Я люблю баскетбол. Но, честно говоря, я не думаю, что смогу посвятить этому целую жизнь. Хочу играть только ради удовольствия, шаришь? Мне сложно представить, как я каждый день встаю в 6 утра, чтобы пойти на утреннюю тренировку».

На первый трек Lil Tecca вдохновили онлайн-игры

Первым треком Тайлера стал дисс на друга, с которым он играл в Call of Duty. С тех пор прошло много времени, поэтому даже сам Tecca не особо помнит, что именно подтолкнуло его на этот шаг: «Я такой: «Ну все, меня это задолбало, сейчас я по тебе как следует пройдусь!». Потом я побежал за ноутбуком сестры, скачал на него Audacity и записал свой первый трек. Через некоторое время дропнул его на SoundCloud».

Затем под горячую руку попали одноклассники. Чуть ли не ежедневно в его аккаунте SC появлялись все новые и новые диссы, пока в дело не вмешались старшие. Нет, это были не родители. Самым первым о творчестве юного Tecca узнал его классный руководитель, и Джастину пришлось удалить свои шедевры. Теперь его первые треки потеряны навсегда.

Первым членом семьи, узнавшем об увлечении Tecca, стала сестра (именно на ее компьютере 12-летний рэпер сводил свои треки). «Это не значит, что я вообще не хотел рассказывать родителям о своем творчестве <…> Просто я хотел дождаться подходящего момента, чтобы они сказали: «Он действительно хорош, и это занятие приносит ему доход». Но так не получилось — сестра им все рассказала».

На музыку Tecca сильно повлиял карибский саунд

«Если ты вырос в ямайской семье, в твоей жизни будет очень много карибского саунда. Порой бывает, что ты слышишь до боли знакомый трек, но не можешь вспомнить, чей он», — рассказывал Tecca XXL. Некоторые песни Джастина очень точно передают национальный колорит Ямайки. «My Time», «Love Me» и «Count Me Out» обязательны к прослушиванию.

Родина предков повлияла не только на музыкальные вкусы Tecca, но и на гастрономические предпочтения рэпера. Он безумно любит карибскую кухню.

Tecca мечтает о коллабе с Chief Keef, но не отказался бы от совместки с Drake

Сейчас у Тайлера полно предложений о фитах, остается только выбирать. Не так давно ремикс на трек «Ransom» выпустил один из его кумиров — Juice WRLD. Пока сингл штурмует американские чарты, Tecca планирует первый полноценный джоинт. «Я хочу, чтобы мой первый фит был с Chief Keef», — признается рэпер в интервью Billboard.

Но если совместка с королем чикагского дрилла все же не увидит свет, Тайлер согласен и на коллаборацию с Дриззи: «Если на меня выйдет Drake, я тоже буду очень рад», — признается он сквозь смех. «Но первый фит все же хочется с Chief Keef».

Tecca предпочитает соцсети реальному общению

Вместе со славой и деньгами в жизни Тайлера появилось много поклонников, но он не спешит заводить новых друзей. «Мне сложно подружиться со сверстниками, как правило, они не разделяют мои интересы. Я общаюсь только с близкими мне по духу людьми», — признается Lil Tecca. По словам рэпера, со своим ближайшим окружением он познакомился в соцсетях. Почему? Просто Джастин видит «слишком много фейков вокруг».

Тайлер не собирается продолжать традиции нью-йоркского хип-хопа

Lil Tecca родился и вырос в знаковых для хип-хопа местах: Nas, Mobb Deep и 50 Cent также являются уроженцами Куинса. А Лонг-Айленд, где Ти обосновался с родителями несколько лет назад, считается родиной Rakim, Chuck D и Method Man. Но Тайлер не чувствует никакой преемственности, объясняя это тем, что у него «своя тусовка».

Никнейм Тайлеру придумала подруга

В январском интервью для канала Lyrical Lemonade рэпер рассказал о том, как появился его ник. Все благодаря Instagram! У Джастина и его подруги в никнейме было имя «Tecca». Периодически они придумывали забавные вариации. В разные времена аккаунт Тайлера назывался «50 Tecc’s» (явная отсылка к легендарному земляку 50 Cent) и «Tecca Hillfiger». Парень очень долго ломал голову над своим псевдонимом, поэтому решил написать старой подруге. Она и предложила добавить к его Insta-нику каноничную приставку «Lil». Так и появился Lil Tecca.

За плечами 17-летнего рэпера обширный музыкальный бэкграунд

Плейлист Lil Tecca — это музыкальная вселенная. Во время разговора с ребятами из No Jumper он перечислил исполнителей, которые его вдохновляют. В список вошли Майкл Джексон, Coldplay, Eminem, Lil Wayne, Waka Flaka Flame, Мeek Mill и множество других музыкантов.

Отдельное место в этом списке занимает Chief Keef. Еще пятиклассником Tecca сотни раз пересматривал его вирусный клип «I Don’t Like»: «Мы с братом смотрели это видео, когда на нем не было и 100 тысяч просмотров. Тогда я и понял, что читать рэп — это круто».

Lil Tecca искренне восхищается мелодичностью Speaker Knockerz: «У него просто нереальное звучание. Многие люди пытаются проводить параллели между мной и другими рэперами. И из всех этих сравнений я согласен только с одним: мы правда очень похожи с Speaker Knokckerz. Я вдохновляюсь его треками».

Главными артистами новой школы он считает Juice WRLD, A Boogie wit da Hoodie и Lil Uzi Vert. Lil Tecca во всем берет пример со старших коллег. Например, так он рассказывает о работе над своим главным хитом: «Я посмотрел, как Juice фристайлит на студии, и попытался сделать так же. В итоге записал несколько песен».

Кстати, классический топ-5 рэперов всех времен от Tайлера выглядит так: Speaker Knockerz, Chief Keef, Al Capone, LUV и Gunna.

Если Lil Tecca не станет успешным рэпером в течение 5 лет, он посвятит жизнь медицине

Все мы знаем про исцеляющую силу музыки, но автор «Ransom» решил пойти еще дальше. В материале для сайта party1019 17-летний рэпер пообещал, что если не добьется больших высот в хип-хопе, через пять лет поступит в медицинский колледж и станет кардиологом.

Тайлер никогда не дает биту второго шанса

«Если я слушаю бит 2 минуты и мне не приходят в голову первые строчки трека, я просто ищу новый инструментал», — вот одно из главных правил, которых придерживается Tecca. К слову, однажды он написал трек за полчаса. Как завещал Чипинкос.