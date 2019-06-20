Lil Pump назвал XXXTentacion «2Pac-ом нового поколения»

В годовщину смерти XXXTentacion (18 июня) многие артисты почтили память Джасея в соцсетях. Среди них — Kodak Black, Craig Xen и Lil Pump, который выложил видео, как он пускает слезу под трек «Revenge». Но на этом Памп не остановился и заявил, что по его мнению, XXX оказал на хип-хоп-культуру не меньшее влияние, чем 2Pac. Само собой, эта фраза вызвала резонанс в комментариях.

Примечательно, что самому XXXTentacion такое сравнение не нравилось. Когда в январском интервью DJ Akademiks спросил у Онфроя, собирается ли он развиваться в других областях, помимо музыки, как 2Pac, XXXTentacion ответил: «Я лучше, чем 2Pac, бро. Пожалуйста, не сравнивай меня с ним, потому что он не мог делать рок-музыку, он был танцором, поэтом и рэпером».